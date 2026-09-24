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¡Héroes helenos! Tadic, maravillado con los jóvenes prodigio griegos Tzolis y Karetsas mientras una nueva era amanece en Belgrado
Tadic elogia la mejor plantilla de Grecia de su historia
El capitán serbio Dusan Tadic, de regreso, elogió enormemente a Grecia antes del estreno del jueves en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. En la rueda de prensa previa al partido, el veterano de 111 internacionalidades advirtió a sus compañeros de que el equipo visitante de Ivan Jovanovic presenta la plantilla griega más fuerte de los últimos años.
Tadic señaló que Grecia cuenta ahora con estrellas consolidadas que brillan en las ligas de élite de Europa.
A pesar de esta valoración tan positiva, el mediapunta insistió en que Serbia debe ir a por los tres puntos en Belgrado.
"Grecia es un muy buen equipo", afirmó Tadic. "Tienen muchos jugadores de calidad y no creo que hayan tenido un equipo mejor en los últimos años. Están Pavlidis, Douvikas y muchos otros jugadores que desempeñan papeles importantes en los campeonatos europeos más fuertes".
- AFP
Los creativos extremos Tzolis y Karetsas lideran una apasionante nueva era
El histórico ascenso de Grecia a la Liga A de la Nations League está impulsado por una vibrante línea de ataque formada por jugadores que militan en grandes clubes europeos. El extremo del Arsenal Christos Tzolis lidera el ataque tras su traspaso de 40 millones de euros desde el Club Brugge, aportando una amenaza directa de gol junto al mediapunta de 18 años Konstantinos Karetsas.
Karetsas se incorporó recientemente al Borussia Dortmund desde el Genk después de terminar segundo en la clasificación de asistencias de la liga belga.
El dúo aporta una creatividad inagotable y calidad técnica por ambas bandas al equipo de Jovanovic.
El en forma Kostoulas complementa un núcleo ofensivo experimentado
Añadiendo pólvora en ataque, el delantero del Brighton Charalampos Kostoulas, de 19 años, llega a la concentración en un momento sensacional tras marcar tres goles en ocho días, incluido uno contra el Arsenal. Complementa un eje central experimentado en el que figuran el delantero del Benfica Vangelis Pavlidis y el atacante del Como Tassos Douvikas.
Respaldada por el portero del Olympiacos Konstantinos Tzolakis, Grecia combina el hambre de la juventud con una calidad internacional contrastada.
Los veteranos Odysseas Vlachodimos y Kostas Tsimikas siguen guiando al núcleo joven de la selección.
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Grecia apunta a una victoria de impulso en el feroz Marakana
Grecia afronta el encuentro del jueves en Belgrado con ganas de trasladar al escenario internacional el éxito individual de sus clubes. El equipo de Jovanovic considera su campaña en la Liga A un paso vital para asegurar la clasificación para la Eurocopa 2028.
Ante un ambiente feroz en el Marakana, Grecia busca demostrar su competitividad frente a Serbia.
La nación helena aspira a arrancar su nuevo capítulo con una actuación memorable a domicilio.
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