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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Héroe y villano... Neymar coquetea con Ancelotti antes del Mundial

Santos FC vs Remo
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Neymar
C. Ancelotti

Neymar intenta convencer a Ancelotti para dar «el último baile»

Neymar contribuyó a la victoria de su equipo, el Santos, por 2-0 ante el Remo, en la novena jornada de la liga brasileña.

Neymar marcó el primer gol y desempeñó un papel importante en la jugada del segundo, lo que llevó a su equipo a conseguir su segunda victoria en nueve partidos y a alejarse de los puestos de descenso.

A pesar del rendimiento irregular del Santos en su propio estadio, la calidad individual de Neymar marcó la diferencia, en un momento en el que intenta convencer al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, de que merece estar en la convocatoria para el Mundial de 2026.

  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Una tarjeta amarilla empaña la brillante noche de Neymar

    El diario «Mundo Deportivo» destacó la brillante actuación de Neymar: en el minuto 39, Neymar realizó un magnífico pase que atravesó la defensa rival, a raíz del cual Tachiano marcó el primer gol.

    En la segunda parte, Neymar lideró una jugada destacada en la que regateó a varios jugadores, hasta que el balón llegó finalmente a Gonzalo Escobar, quien se lo pasó a Moises, que marcó el segundo gol.

    Aunque Neymar aún no ha alcanzado su mejor forma física, fue el jugador más peligroso del partido, ya que atrajo la atención de la defensa rival en todo momento y creó varias ocasiones de gol.

    Sin embargo, el lado negativo se hizo patente al final del encuentro, cuando Neymar recibió una tarjeta amarilla tras un altercado con uno de los jugadores rivales, lo que le impedirá disputar el próximo partido contra el Flamengo, debido a la acumulación de amonestaciones.

    Es posible que esta suspensión reduzca el número de partidos de los que dispone Neymar para convencer a Ancelotti, antes de que se anuncie la convocatoria de la selección el 18 de mayo, en la que se seleccionarán 26 jugadores para participar en el Mundial de 2026.

    Neymar ya había insinuado anteriormente su deseo de participar en el Mundial de 2026, antes de anunciar su retirada de la selección.

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