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Hernán Crespo se niega a descartar a Gonçalo Ramos en el AC Milan, pero advierte de que el delantero «no es un jugador de primer nivel»
El fichaje récord aguanta un inicio lento
Ramos se encuentra bajo un intenso escrutinio tras firmar solo un gol en sus primeros cinco partidos de la Serie A. La presión sigue aumentando después de que la cúpula de San Siro aprobara un paquete de 74 millones de euros para ficharlo procedente del Paris Saint-Germain en junio de 2026. A pesar de llegar con un envidiable palmarés desde Francia, el rendimiento goleador del delantero portugués ha quedado por debajo de las elevadas expectativas de la afición.
- AFP
«No se le puede llamar un jugador de primer nivel»
En una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, a Crespo le preguntaron si el traspaso de Ramos era excesivo para un delantero que solo llevaba un gol. Al abordar la cuestión en torno al precio del ariete, declaró: "Soy el entrenador del Atlas de México, no un director del Milan en Italia, así que me resulta difícil dar una respuesta precisa.
"Puedo decir que conozco a Goncalo Ramos, es un buen jugador, un excelente delantero centro, y tarde o temprano marcará goles. Por supuesto, teniendo en cuenta el dinero gastado en su traspaso, los aficionados esperaban a un goleador de primer nivel, pero el portugués nunca ha sido un rematador infalible. Mirad las estadísticas de su carrera y encontraréis todas las respuestas que buscáis".
Cuando le pidieron que profundizara en su punto de vista, el exdelantero de Argentina continuó: "En sus últimas tres temporadas en el PSG, Ramos marcó 53 goles en 131 partidos. Eso significa que no tiene un promedio extraordinario: ni siquiera un gol cada dos partidos.
'Además, pese a aportar siempre una contribución valiosa, nunca fue un titular habitual con Luis Enrique en el equipo que fue campeón de Europa dos veces seguidas. Un excelente jugador, de acuerdo, pero desde luego no se le puede llamar un jugador top".
«No le doy por perdido»
Más allá de la escasez de goles, Crespo sigue valorando la aportación táctica de Ramos, que gasta una enorme cantidad de energía en abrir espacios y presionar la línea defensiva rival durante todo el partido.
Al repasar la ética de trabajo del delantero, el entrenador del Atlas afirmó: "Mira, Ramos se deja la piel en el campo y siempre se pone al servicio del equipo. Eso no es poca cosa. Si, además de todo el trabajo sucio que hace, también metiera el balón en la red, estaríamos hablando de un fenómeno...
"La verdad es que el portugués tiene un estilo de juego muy particular; le gusta asociarse con sus compañeros, bajar a recibir y generar espacios para las llegadas de los demás. Son detalles importantes que no deberían subestimarse a la hora de juzgar a un jugador.
"Es cierto que de un delantero centro se esperan goles, nació para eso y le pagan por esa misión, pero aun así se puede ser útil a la causa sin marcar: quizá dando asistencias valiosas, haciendo movimientos en perfecta sincronización con el resto del equipo o incomodando a los rivales con una presión constante".
Después de que le recordaran que Ramos corre más que cualquier otro jugador del Milan sobre el campo, el técnico de 51 años añadió: "Y esa es una cualidad admirable, una que debería hacer felices a los aficionados. No se esconde, pelea, batalla con los defensas, se deja el alma persiguiendo el balón. En resumen, por ahora, no le doy por perdido. Claro, si luego te pones a mirar cuánto costó, entonces te estás metiendo en un campo de minas".
- LaPresse
El Milan busca regularidad en Sassuolo
El equipo de Ruben Amorim ocupa actualmente la quinta posición de la tabla, tras haber sumado 11 puntos en sus cinco primeros partidos en un inicio invicto del campeonato. Ramos está bajo presión para acallar a los escépticos y justificar su condición de principal referencia ofensiva del Milan cuando se reanude el fútbol de clubes. Tras el parón internacional, el Milan visitará al Sassuolo el 11 de octubre con la intención de mantener su empuje en la zona alta de la Serie A.
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