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¡Herederos al trono del rey Virgil van Dijk! ¿Tiene ya el Liverpool preparado un plan de sucesión? Un exdefensa del Liverpool habla de los príncipes de Anfield Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni
Van Dijk será agente libre en 2027
Desde hace tiempo se viene preguntando qué ocurrirá cuando Van Dijk, después de nueve años y medio memorables, deje Merseyside. El imponente central neerlandés dejará un vacío enorme en el equipo del Liverpool.
Ha sido un coloso para el Liverpool, ganando dos títulos de la Premier League, la Champions League y terminando como subcampeón en la prestigiosa votación del Balón de Oro. El elegante jugador de 35 años debería superar los 400 partidos con su actual club antes de despedirse de forma emotiva.
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Jacquet y Leoni presumen de mucho potencial
Van Dijk sigue teniendo un papel importante esta temporada, al liderar una línea defensiva algo endeble, con los laterales Jeremie Frimpong y Milos Kerkez necesitados de elevar su rendimiento, mientras la estrella cedida Ronald Araujo compite por minutos con regularidad.
El prometedor central francés Jacquet se ha integrado sin problemas en la dinámica del equipo después de completar su traspaso desde el Rennes por 55 millones de libras (74 millones de dólares), mientras que Leoni, el italiano de 19 años, recibió muchos elogios en su país antes de sufrir una desafortunada lesión de ligamento cruzado anterior en su debut con el Liverpool en un partido de la Copa de la Liga contra el Southampton. Lleva casi un año de baja.
¿Tiene el Liverpool un plan de sucesión para Van Dijk?
Jacquet y Leoni podrían ser los hombres que ayuden a llenar el vacío que dejará Van Dijk en Anfield. Preguntado sobre si ese será el caso, con planes a largo plazo ya trazados, el exdefensa del Liverpool Warnock, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «Posiblemente. Creo que lo difícil es intentar reemplazar, obviamente, a un jugador de la talla de Van Dijk.
«Y las señales fueron prometedoras, también por parte de Leoni, incluso después de un partido, pero también por lo que se dice en la Serie A y por cómo rindió en Italia. Pero siempre habrá presión una vez que llegas a cierto nivel.
«Habrá más debate, hablando de Van Dijk y de si pueden ser los herederos al trono, de tomar el relevo de Van Dijk. Y todo depende de cómo progresen desde ahora hasta probablemente los 26 o 27 años, cuando aprendes muchísimo del juego y entiendes mejor las cosas.
«Y eso es esencialmente lo que tienes que hacer cuando eres central. Tienes que leer mejor el juego, tienes que colocarte mejor, y eso forma parte del proceso. Así que es muy difícil decir si van a ser los sucesores porque van por el buen camino. Pero hay muchas cosas que pueden entrar en juego, como las lesiones y la falta de forma, que la camiseta pese demasiado a veces, o en qué punto está realmente el club.
«Cuando piensas en cuándo Virgil van Dijk entró en el equipo del Liverpool, fueron casi él y Alisson las dos últimas piezas del puzle. Y encajó perfectamente en un gran sistema, en un gran equipo. En este momento, el Liverpool está en una fase de transición y a veces es difícil jugar en ese contexto».
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Partidos del Liverpool 2026-27: el Ipswich, siguiente rival
Jacquet, pese a mostrarse fluido en sus movimientos y cómodo con el balón, sigue esperando su primera portería a cero en partido oficial como jugador del Liverpool. El Liverpool ha empatado 2-2 contra el Newcastle y el Nottingham Forest en sus primeros partidos de la temporada 2026-27.
El equipo de Andoni Iraola volverá a la acción en la Premier League el viernes, en busca de su primera victoria de la campaña, con un viaje a Portman Road para medirse al recién ascendido Ipswich.
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