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Henry en el punto de mira: ¿humilló a Yamal en el escenario del Balón de Oro?

T. Henry
L. Yamal
Barcelona
Francia
España

Nuevas críticas al astro francés tras su burla a Kate Scott

Thierry Henry fue objeto de críticas por su actuación durante la presentación de la gala del Balón de Oro 2026 en Londres, este lunes, debido a sus comentarios hacia su compañera presentadora Kate Scott y hacia el extremo del Barcelona Lamine Yamal.

Henry interrumpió a su compañera Scott por su pronunciación del nombre de la leyenda de Brasil Sócrates, cuyo nombre se utiliza en un premio que se otorga a la mejor labor humanitaria realizada por un futbolista, y dijo: "¿Qué quieres decir? Aquí no tenemos ningún filósofo".

Scott repitió la pronunciación de Henry y respondió diciendo: "Perdón por mi pronunciación, chicos. Confíen en que Terry la pronunciará correctamente", y luego Henry siguió interrumpiéndola diciendo: "Sí, doctor Sócrates, no vamos a discutir aquí".

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  • ¡"Henry es un insolente"!

    Sin embargo, el escritor escocés Andrew Downie, autor del libro "Doctor Sócrates: futbolista, filósofo y leyenda", criticó a Henry por lo ocurrido con Scott, según el sitio Metro.

    Downie escribió en X: "Thierry Henry es un grosero y lo que dijo no es cierto. Ella (Scott) pronunció el nombre correctamente. Lo sé, escribí un libro entero sobre este hombre".

  • Por otro lado, se intensificó la polémica en torno a la intervención de Henry con Lamine Yamal cuando la estrella del Barcelona subió al escenario para recoger el premio al mejor talento joven por tercer año consecutivo.

    Henry le dijo a Yamal: "Es tu tercer premio, ¿verdad? Pero ¿es el premio que realmente querías ganar?"

    Yamal ocupó el tercer puesto en la clasificación del Balón de Oro de 2026, por detrás de Kylian Mbappé y de Harry Kane, que se coronó con el galardón.

    Según "The Sun", su pregunta provocó la risa de los presentes mientras el propio Yamal sonreía, "pero algunos espectadores en las redes sociales se apresuraron a acusar a Henry de acosar al joven jugador".

    El diario británico recogió algunos comentarios; uno de ellos decía: "Yamal tiene 19 años, quedó segundo el año pasado y tercero este año, ¿cómo lo acosa Henry delante de todos?".

    Mientras que otro escribió: "Esto es una actitud inapropiada por parte de Thierry Henry. Qué amable por parte de Lamine Yamal mantener la calma".

    Y añadió: "Pero algunos otros aficionados argumentaron que Henry no dijo nada malo". Uno de ellos comentó: "No hay absolutamente nada malo en lo que dijo".

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