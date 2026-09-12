El partido de Championship entre el Derby County y el Birmingham City quedó marcado por una grave preocupación médica relacionada con Meister. El delantero danés de 22 años, que debutaba como titular en casa con el equipo de John Eustace, cayó al suelo sin balón al inicio de la segunda parte, poco después de recibir un golpe en un choque aéreo.

Meister debutó con los Rams en la derrota por 3-0 del pasado fin de semana ante el West Ham, después de incorporarse al club tras una campaña complicada con el Pisa. El delantero danés disputó 29 partidos en todas las competiciones con el conjunto italiano la temporada pasada y marcó dos goles, en una campaña en la que acabó colista y descendió a segunda división.