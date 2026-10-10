«¡Henderson ha estado practicando las faltas!» - El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, elogia la «buena actuación» y alaba al renovado centro del campo tras la victoria ante el Bournemouth

Alonso presenció una actuación de otra época de su último fichaje mientras el Chelsea desmantelaba al Bournemouth en Stamford Bridge, con Henderson acaparando los titulares en su debut en casa. Tras fichar por el Chelsea este verano como agente libre después de salir del Brentford tras la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato, el centrocampista de 36 años firmó un contrato de dos temporadas con el Chelsea y necesitó menos de dos minutos para dejar su huella, aprovechando un rechace al poste tras una gran combinación con Cole Palmer. Más tarde, Henderson puso el broche a su estelar actuación al marcar el quinto gol con un brillante lanzamiento de falta.

Hablando con BBC MOTD tras el pitido final, Alonso no tardó en elogiar la ética de trabajo del inglés y la variedad que aporta al arsenal ofensivo del Chelsea. «Ha aprovechado el parón internacional para practicar sus faltas», explicó el español cuando le preguntaron por la facilidad goleadora del centrocampista.

Según Opta, con 36 años y 115 días, Henderson se convirtió en el jugador más veterano del Chelsea en participar directamente en tres o más goles en un partido de la Premier League, con dos tantos y una asistencia, además del futbolista más veterano de cualquier equipo en lograrlo desde Cristiano Ronaldo contra el Norwich en abril de 2022, cuando tenía 37 años.