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«¡Henderson ha estado practicando las faltas!» - El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, elogia la «buena actuación» y alaba al renovado centro del campo tras la victoria ante el Bournemouth
Alonso elogia el impacto inmediato de Henderson
Alonso presenció una actuación de otra época de su último fichaje mientras el Chelsea desmantelaba al Bournemouth en Stamford Bridge, con Henderson acaparando los titulares en su debut en casa. Tras fichar por el Chelsea este verano como agente libre después de salir del Brentford tras la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato, el centrocampista de 36 años firmó un contrato de dos temporadas con el Chelsea y necesitó menos de dos minutos para dejar su huella, aprovechando un rechace al poste tras una gran combinación con Cole Palmer. Más tarde, Henderson puso el broche a su estelar actuación al marcar el quinto gol con un brillante lanzamiento de falta.
Hablando con BBC MOTD tras el pitido final, Alonso no tardó en elogiar la ética de trabajo del inglés y la variedad que aporta al arsenal ofensivo del Chelsea. «Ha aprovechado el parón internacional para practicar sus faltas», explicó el español cuando le preguntaron por la facilidad goleadora del centrocampista.
Según Opta, con 36 años y 115 días, Henderson se convirtió en el jugador más veterano del Chelsea en participar directamente en tres o más goles en un partido de la Premier League, con dos tantos y una asistencia, además del futbolista más veterano de cualquier equipo en lograrlo desde Cristiano Ronaldo contra el Norwich en abril de 2022, cuando tenía 37 años.
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Construyendo una base sólida en el centro del campo
La victoria fue una declaración de intenciones importante para el equipo de Alonso, que había tenido problemas para encontrar su ritmo en las últimas semanas. Al reflexionar sobre el desarrollo general del partido, Alonso se mostró sereno respecto a los pocos momentos de fragilidad defensiva que dieron al Bournemouth una breve ventana de esperanza. «No diría que fue un partido loco. Hubo diferentes momentos. Tuvimos un buen control del partido. Después de encajar hubo 10 minutos en los que el partido podría haber terminado de una manera más ajustada. El cuarto gol fue realmente importante. Ha sido una buena actuación y una buena victoria», señaló.
Más allá del brillo individual, Alonso se mostró especialmente entusiasmado por la emergente sociedad en el centro del campo, y destacó cómo la combinación de la experiencia de Henderson y la energía de Moises Caicedo proporcionó una base que el Bournemouth no pudo igualar. «Hemos visto a Moises Caicedo junto a Hendo», dijo Alonso, subrayando este equilibrio como el factor clave detrás de la mejora del equipo. «Normalmente, cuando tienes equilibrio y un centro del campo fuerte, el equipo está en mejor forma».
Poner fin a la sequía de porterías a cero
A pesar del festival ofensivo, la espera del Chelsea para dejar la portería a cero en la Premier League continúa, una racha que se remonta a enero. El gol de Evanilson para el Bournemouth sirvió como recordatorio de que todavía queda trabajo por hacer en los entrenamientos, pero Alonso no deja que las estadísticas empañen su ánimo.
Alonso descartó las sugerencias de que exista un problema defensivo de fondo y señaló que su equipo estuvo increíblemente cerca de no encajar hoy. «Llegará. Hoy estuvimos cerca. Llegará una victoria con la portería a cero», insistió. La victoria supone el primer triunfo del Chelsea en cuatro partidos y lo aúpa al top cinco, mientras que el Bournemouth sigue justo por encima de la zona de descenso por diferencia de goles.
- Getty Images Sport
El futuro a largo plazo de Palmer, asegurado
El ambiente previo al partido ya era animado tras conocerse la noticia de que Cole Palmer había comprometido su futuro a largo plazo con el club, firmando un asombroso nuevo contrato hasta 2034. Palmer celebró el acuerdo asistiendo en el gol inicial de Henderson, consolidando aún más su estatus como piedra angular del proyecto de Alonso en el Chelsea.
Alonso habló con calidez sobre la importancia de retener a un talento de tan alto calibre durante los años clave de su carrera. «Estoy encantado por Cole. Es un jugador top. Lo tenemos por muchos años. Puede ser uno de esos jugadores que sean recordados durante muchos años en el futuro», comentó el español.
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