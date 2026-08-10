NurPhoto
Traducido por
«Hemos perdido a un jugador increíble»: Mikel Arteta ofrece una preocupante actualización sobre las lesiones de William Saliba y Jurrien Timber mientras la defensa del título del Arsenal sufre un revés
Saliba y Timber, descartados para el estreno de la temporada
Arteta ha confirmado que el Arsenal no podrá contar ni con Saliba ni con Timber durante un tiempo indefinido, lo que ensombrece los últimos preparativos de pretemporada del club. Hablando después de una derrota por 3-2 en un amistoso ante el Borussia Dortmund en el Emirates Stadium, el técnico español reveló que Saliba se encuentra actualmente en «modo descanso» para tratar un problema persistente de espalda tras el Mundial de 2026, mientras que Timber está lidiando con un problema en la ingle. La noticia llega en un momento crítico, ya que el Arsenal se prepara para un amistoso contra el Como, seguido del duelo de la Community Shield ante el Manchester City.
- MIS
«No tuvo que hacer casi nada»
El técnico español no pudo ofrecer un plazo concreto para su regreso y declaró: "No puedo ser muy preciso con eso. Jurrien está progresando realmente bien, está sobre el césped, está haciendo bastantes cosas ahora mismo, pero aún faltan semanas, no puedo decir cuántas.
"William está ahora mismo en reposo. Durante dos semanas ha tenido que no hacer casi nada, para no agravar la lesión. Va a llevar algo de tiempo que se cure, lo sabemos. En cuanto tengamos más noticias, podremos informar".
Arteta lamenta la pérdida de estrellas «increíbles»
La ausencia de Saliba es especialmente dolorosa para el conjunto del norte de Londres, dado su papel fundamental en su triunfo por el título de la Premier League. El jugador de 25 años fue un pilar de la defensa que firmó el mejor registro de la liga la temporada pasada, y su ausencia en campañas anteriores ha coincidido históricamente con bajones de rendimiento del equipo. Arteta no ocultó su decepción y reconoció el vacío que dejan los dos defensas polivalentes, vitales para su planteamiento táctico y para la salida de balón desde atrás.
Al reflexionar sobre el impacto de estas lesiones, Arteta dijo a los periodistas: "Ya lo hemos vivido en el pasado, por desgracia. Cuando ha estado disponible, sus cifras son increíbles. Sabemos que hemos perdido a un jugador increíble. Lo mismo con Jurrien".
- Getty Images Sport
Los planes de fichajes siguen centrados en la plantilla actual
A pesar de la crisis defensiva, Arteta pareció restar importancia a la posibilidad de volver al mercado de fichajes para incorporar a un central de reemplazo. Aunque el club ha sido vinculado con varios nombres, el entrenador subrayó que espera que el grupo actual dé un paso al frente y asuma la responsabilidad colectiva por los errores defensivos. Arsenal cuenta actualmente con Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori y Ben White disponibles, pero la profundidad de la plantilla está siendo puesta a prueba mucho antes de lo que le habría gustado al cuerpo técnico.
Al ser preguntado por posibles refuerzos, el Arsenal dijo: "Encajamos algunos goles malos el otro día, algunos goles malos hoy, especialmente por la manera en que competimos, pero eso es una responsabilidad colectiva. Tenemos que mejorar con los jugadores que tenemos".
Esta postura llega incluso cuando las informaciones sugerían que el Arsenal había puesto sus ojos en un sorprendente movimiento por el capitán del Tottenham, Cristian Romero, solo para ver cómo su intento era bloqueado por su eterno rival.
La defensa del título de la Premier League del Arsenal comenzará en casa contra el Coventry el 21 de agosto, y la perspectiva de arrancar sin su pareja titular en defensa es un motivo de gran preocupación. Ahora, el foco pasa a cómo Gabriel sostendrá la defensa junto a las otras opciones disponibles del club, entre ellas Piero Hincapie y Cristhian Mosquera.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias