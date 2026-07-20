«¡Hemos empezado de forma vergonzosa!» - Adrien Rabiot critica a sus compañeros de la selección francesa por su «comportamiento inaceptable» durante la caótica derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial

Rabiot mostró su frustración tras el partido y criticó la primera parte de Francia y el comportamiento de algunos compañeros.

«Empezamos la primera parte de forma bastante vergonzosa», declaró el centrocampista del AC Milan a beIN SPORTS. «Vi en algunos jugadores un comportamiento que nunca había visto antes. Es decepcionante porque era el último partido para hacer un buen papel en esta competición. Hay mucha decepción tras la derrota ante España, pero había trabajo por hacer hasta el último momento y no podemos conformarnos con un juego tan descuidado como ese. En el descanso nos dijimos que debíamos mostrar orgullo, y la segunda parte fue mucho mejor, porque en la primera algunas actitudes fueron inaceptables».