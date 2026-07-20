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«¡Hemos empezado de forma vergonzosa!» - Adrien Rabiot critica a sus compañeros de la selección francesa por su «comportamiento inaceptable» durante la caótica derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial
La campaña de Francia termina con una decepción
Francia encajó un 4-0 en la primera parte ante Inglaterra en Miami. Mejoró tras el descanso y marcó cuatro goles, pero no evitó la derrota.
La decepción provocó las críticas de Rabiot, que cuestionó la actitud de algunos compañeros. Además, Rayan Cherki discutió acaloradamente con Deschamps durante la pausa de hidratación del primer tiempo.
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Rabiot reacciona ante la debacle de Francia
Rabiot mostró su frustración tras el partido y criticó la primera parte de Francia y el comportamiento de algunos compañeros.
«Empezamos la primera parte de forma bastante vergonzosa», declaró el centrocampista del AC Milan a beIN SPORTS. «Vi en algunos jugadores un comportamiento que nunca había visto antes. Es decepcionante porque era el último partido para hacer un buen papel en esta competición. Hay mucha decepción tras la derrota ante España, pero había trabajo por hacer hasta el último momento y no podemos conformarnos con un juego tan descuidado como ese. En el descanso nos dijimos que debíamos mostrar orgullo, y la segunda parte fue mucho mejor, porque en la primera algunas actitudes fueron inaceptables».
Inglaterra se crece mientras Francia se desmorona
Antes del partido por el tercer puesto, Deschamps admitió que ninguno de los dos equipos estaba motivado: «Inglaterra no quiere jugar este partido y nosotros tampoco». Su predicción se cumplió: Francia mostró apatía en la primera parte y acabó perdiendo 6-4.
La derrota puso fin a los 14 años de Deschamps al frente de Francia, marcados por tensiones internas y una actuación descoordinada. Inglaterra, en cambio, aprovechó la ocasión para cerrar el torneo con broche de oro, con Declan Rice elogiando la solidez del equipo de Thomas Tuchel.
«Es la mejor selección inglesa en mucho tiempo», afirmó Rice. «Es un hecho. Nadie nos lo puede quitar. Estamos orgullosos, aunque destrozados por la semifinal perdida».
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Francia se prepara para una nueva era
Francia ya piensa en la era pos-Deschamps, y todo indica que Zinedine Zidane lo reemplazará. Su primer reto será unir de nuevo al grupo tras las críticas de los veteranos. Inglaterra, en cambio, vuelve con el ánimo alto tras ganar el tercer puesto y superar la eliminación en semis.
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