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Héctor Bellerín expresa su orgullo tras capitanear al Real Betis en la victoria ante su exequipo, el Arsenal
Bellerin brilla contra su antiguo club
Bellerin vivió un reencuentro cargado de emoción al capitanear al Real Betis en una impresionante victoria por 3-1 en pretemporada sobre el Arsenal. El conjunto español firmó una actuación muy eficaz para derrotar en Dublín al campeón de la Premier League.
El lateral de 31 años pasó más de una década en el norte de Londres después de incorporarse de joven a la academia del Arsenal. Con el tiempo llegó a convertirse en capitán del club antes de marcharse en busca de un nuevo desafío. Bellerin sigue siendo una figura muy querida entre la afición del Arsenal, por lo que este amistoso de pretemporada fue una ocasión especialmente emotiva para el experimentado defensa.
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La historia detrás del brazalete de capitán
Bellerin reveló que pidió personalmente llevar el brazalete de capitán para el esperadísimo duelo. Elogió a su compañero Marc Bartra por hacerse a un lado desinteresadamente por esa noche.
«Hablé con Marc durante la semana y le pedí que me dejara hacerlo, es un gran compañero», admitió Bellerin, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. «Tenía muchas ganas de asumir esta maravillosa responsabilidad, dar lo mejor de mí en un partido como este y ver a tantos compañeros y a Mikel [Arteta]. Es una alegría y estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado la vida de disfrutar de este partido».
El Betis firma una actuación coral
Aunque el relato emocional se centró en gran medida en Bellerin, la plantilla del Betis ofreció una magnífica actuación colectiva ante un Arsenal muy fuerte. El conjunto español mostró una disciplina táctica increíble y una gran contundencia de cara a puerta.
«Fue bonito disfrutar de un partido tan entretenido, en el que la posesión y el control estuvieron repartidos y ambos equipos tuvieron ocasiones», explicó. «El equipo hizo un gran partido. Me gustaron mucho la solidaridad y la comunicación que mostró todo el mundo.
«Especialmente en defensa durante la primera mitad, cuando nos plantearon problemas. Supimos manejar bien esas situaciones y fuimos muy eficaces de cara a puerta. Todo fue muy positivo».
- AFP
Cobrando impulso de cara a la nueva temporada
Bellerín no tardó en reconocer que al Arsenal le faltaban varias piezas clave, pero siguió encantado con la aplicación defensiva de su equipo. La victoria supone un enorme impulso de confianza para el Betis de cara a la nueva campaña de Liga.
«Es cierto que el Arsenal todavía está esperando a que lleguen algunos jugadores y que aún no tiene la plantilla al completo, pero es un equipo muy trabajado. La cantera utiliza un sistema alineado con el del primer equipo», añadió Bellerín.
«No iba a ser fácil. Pusieron a muchos titulares en la primera parte y nosotros aguantamos. Estoy contento con cómo va la pretemporada, más allá de los resultados, viendo cómo estamos jugando, manteniendo la posesión, siendo contundentes, mostrando solidez defensiva y trabajo en equipo, y demostrando ganas de tener el balón y confianza cuando lo tenemos. Si seguimos haciendo eso, estaremos en buena forma».
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