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«He visto mucho veneno»: Antonio Conte confirma su salida del Nápoles por falta de «unidad» y habla de los rumores sobre el banquillo de la selección italiana
Conte critica el ambiente «tóxico»
Tras la victoria 1-0 del Nápoles sobre el Udinese en la última jornada de la Serie A, Conte admitió que no logró llevar al club a la compacidad necesaria para competir. A pesar de ganar el Scudetto 2024-25, el exentrenador de Chelsea y Tottenham sugirió que el entorno se había vuelto ingestionable.
Dijo: «En el Nápoles fallé en una cosa: no aporté solidez al equipo y, sin ella, es difícil competir. He visto mucho veneno y quienes lo difunden son unos fracasados. Napoli no necesita fracasados ni “me gusta”; necesita gente seria que quiera al equipo como el aficionado que paga la entrada. Estas personas deberían mantenerse al margen porque son perjudiciales. Fracasé en eso, comprendí que nunca lograría unificar el ambiente y, para mí, era fundamental, así que tiré la toalla».
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Decisión tomada hace un mes
La marcha del entrenador no fue una decisión precipitada tras la Serie A, en la que el Nápoles terminó segundo, por detrás del campeón Inter. Conte explicó que ya tenía la decisión tomada desde hacía semanas, al percibir que el proyecto ya no se ajustaba a sus criterios personales de éxito y profesionalidad.
Añadió: «Tras el partido contra el Bolonia noté situaciones que no me gustaban y, aun así, hay que tener agallas para decir las cosas. Nunca he pasado temporadas sin dejar huella y nunca lo haré. También estaba dispuesto a dar un paso al lado; algunos fichajes no encajaron con el grupo anterior y se crearon dinámicas muy difíciles que era correcto señalar. Llamé al presidente hace un mes y le dije: “En virtud de la amistad que nos une, percibo que mi etapa aquí está a punto de terminar”. La decisión la tomé yo».
Enlaces sobre Italia y comentarios de Guardiola
Como era de esperar, la disponibilidad de Conte ha desatado especulaciones sobre la vacante en la selección italiana. Sin embargo, el entrenador descartó una segunda etapa con los Azzurri y cuestionó si la FIGC tiene la ambición y los recursos para fichar a un sustituto de talla mundial como Pep Guardiola, ahora agente libre tras dejar el Manchester City.
«No hay nada entre la Federación Italiana y yo para que me convierta en seleccionador de Italia. Nada hasta ahora. Ya veremos en el futuro», declaró Conte. «Ni siquiera hay presidente de la Federación, pero déjame decirte algo: ¿está Italia preparada para contratar a un entrenador de primer nivel? He leído sobre Pep Guardiola; si tuviera que sugerir un nombre, diría el suyo. Pero ¿tienen los fondos para hacerlo realidad? Es demasiado pronto para decirlo. No tengo ningún acuerdo hasta ahora».
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De Laurentiis respeta la decisión
El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, acompañó a su entrenador saliente en la sala de prensa y confirmó que, aunque esperaba que Conte cambiara de opinión, ahora debe mirar al futuro. El líder de los Partenopei expresó confianza en la base de la plantilla pese al inminente vacío en el banquillo.
«Siempre puede cambiar de opinión, así que le he dicho que estoy a su disposición. Mañana por la tarde me confirmará que la decisión es definitiva, entonces actuaremos y buscaremos la mejor solución para el Nápoles. Tenemos unos treinta jugadores competentes, así que con pocos fichajes el equipo será muy competitivo, incluso frente a nuestros rivales», afirmó De Laurentiis.