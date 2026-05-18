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«¡He tenido la mejor temporada de mi carrera!» - El centrocampista del Lyon responde con determinación tras quedarse fuera de la convocatoria de Francia para el Mundial
Deschamps toma decisiones importantes de cara a la fase final
La convocatoria de 26 jugadores para el torneo en Norteamérica ha generado debate en Francia por la ausencia de varios nombres consolidados. La baja más destacada es la de Eduardo Camavinga, del Real Madrid, en una lista que prioriza el estado de forma actual y la preparación física.
También se queda fuera Tolisso, campeón con Les Bleus en 2018, quien no juega con la selección desde 2021 pero brilló esta temporada en la Ligue 1, lo que hacía prever su regreso.
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Tolisso reacciona ante su sorprendente exclusión
A pesar del revés, Tolisso ha hablado abiertamente sobre su rendimiento esta temporada. Ha liderado al Lyon con distinción, recuperando el nivel que en su día le convirtió en uno de los centrocampistas más codiciados de Europa durante su etapa en la Bundesliga.
Sobre su exclusión, declaró: «He tenido la mejor temporada de mi carrera. Didier Deschamps lo sabe. Habló de cinco centrocampistas indiscutibles. Lo di todo, no me arrepiento de nada y estoy orgulloso de lo conseguido. Así es el fútbol. Pero no me rendiré: seguiré trabajando para ser convocado algún día».
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Cifras asombrosas en la Ligue 1
La frustración de Tolisso contrasta con sus números: marcó 11 goles en la liga, su mejor marca, y añadió cuatro en solo siete partidos de la Europa League.
Además, cerró la temporada en gran estado de forma: cuatro goles y tres asistencias en sus últimos cinco encuentros ligueros.
Incluso Deschamps reconoció la calidad del jugador que se quedaba fuera, admitiendo: «Está haciendo una temporada muy, muy buena. Entiendo su decepción. Corentin Tolisso se habría merecido estar ahí».
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Francia apuesta por una nueva generación
La exclusión de Tolisso y Camavinga, con experiencia en grandes torneos, refleja el cambio de filosofía de Deschamps, que podría vivir su último torneo.
La lista incluye a 13 debutantes en un Mundial, como Warren Zaire-Emery y Michael Olise. Deschamps admitió que la competencia fue intensa, pero optó por los centrocampistas que mejor se adaptan a sus exigencias tácticas.
Para Tolisso la puerta queda entreabierta, aunque ya haya planeado sus vacaciones. «En el fútbol nunca se sabe. Siempre queda esperanza», admitió.