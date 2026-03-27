Tras la trabajada victoria por 2-0 en la semifinal de los play-offs contra Irlanda del Norte, la Squadra Azzurra respira aliviada, al menos por ahora. En la final contra Bosnia-Herzegovina del martes, habrá que evitar la tercera debacle consecutiva.
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«He sentido todo el país sobre mis hombros»: Italia lucha contra el «monstruo» y la próxima debacle
«Esta semana hemos visto un poco de lo que es un monstruo, si pensamos en lo que le ha pasado a Italia en los últimos años», declaró Sandro Tonali tras el partido, refiriéndose a la ausencia de la selección en los Mundiales de 2018 y 2022. Al mismo tiempo, el centrocampista del Newcastle United, que había adelantado a su equipo gracias a una magnífica técnica de disparo, reconoció: «Estábamos nerviosos y temerosos».
Sin embargo, su equipo se habría «liberado de todo». En la misma línea se expresó Moise Kean, del AC Florencia, autor del 2-0 definitivo, quien declaró: «Tras mi gol, sentí a todo el país sobre mis hombros».
- AFP
Italia bajo presión y con una «enorme responsabilidad hacia los niños»
Antes del partido, una foto que acompañaba a un artículo del Corriere dello Sport había vuelto a poner de manifiesto la presión que pesa sobre Italia. En ella se veía a aficionados jóvenes y niños generados mediante inteligencia artificial, para mostrar que nunca habían podido animar a su selección en un Mundial. Manuel Locatelli fue incluso uno de los jugadores que, al parecer, se hizo eco de ello. «Hemos sentido esta enorme responsabilidad hacia los niños», dijo el veterano de la Juventus de Turín.
Ahora les espera el obstáculo de Bosnia, con la veterana estrella Edin Dzeko, del FC Schalke 04, quien salvó a su equipo contra Gales poco antes del final, llevándolo a la prórroga, y más tarde vio el drama de los penaltis desde el banquillo. «Italia es la favorita, aunque juguemos en casa», dijo, y también habló de la enorme «presión» que recae sobre Italia.
Pero esa presión también la sentirían «los otros», explicó el seleccionador nacional Gennaro Gattuso. Tonali, por su parte, advirtió: «Tendremos que pasar por el fuego durante al menos otros 90 minutos».
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