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Uli HoeneßGetty Images
Jonas Rütten y Nino Duit

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«¡He perdido por completo los estribos!» Ni siquiera Uli Hoeneß pudo evitar un escándalo de graves consecuencias en el FC Bayern

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La ruptura entre el doctor Müller-Wohlfahrt y Pep Guardiola en el FC Bayern es legendaria. Ahora vuelve a salir a la luz.

Cuando el emblemático médico Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt recuerda hoy, en una entrevista con la revista *Der Spiegel*, lo ocurrido el 15 de abril de 2015, habla de un «día terrible». Cuartos de final de la Liga de Campeones, escenario: el Estadio do Dragao. El club alemán más laureado cae derrotado, de forma totalmente inesperada, por 1-3 ante el FC Porto. 

Y, en opinión del entrenador Pep Guardiola, el principal culpable no es un jugador sobre el terreno de juego, sino quien se encarga de su salud: Müller-Wohlfahrt. 

Antecedentes: el campeón récord tuvo que jugar en Portugal sin los lesionados Bastian Schweinsteiger, Medhi Benatia, Franck Ribéry, Arjen Robben, Javi Martínez y David Alaba.

  • Pep MüllerIMAGO / Norbert Schmidt

    «Me hicieron responsable de la derrota ante todo el equipo reunido en el vestuario», cuenta ahora de nuevo este hombre de 83 años en la revista *Der Spiegel*: «Se decía que teníamos demasiados lesionados en el equipo y que yo dejaba que los jugadores descansaran demasiado tiempo. Era completamente absurdo. No estaba dispuesto a aceptarlo».

    Lo que ocurrió a continuación está perfectamente documentado desde hace años. «Por primera vez en todos esos años, levanté la voz», recordaba Müller-Wohlfahrt ya en su autobiografía, publicada en 2019, al referirse al desencuentro con Guardiola en la primavera de hace ya once años. Al día siguiente de la derrota en Oporto, se produjo definitivamente la ruptura.

    «Guardiola y yo nos sentamos a la gran mesa donde los jugadores desayunan por la mañana; los platos aún estaban allí. Iba a ser una conversación, y acabó en un escándalo», contaba el legendario médico del FC Bayern en su biografía: «Perdí por completo el control, le grité a Guardiola y luego di un puñetazo tan fuerte en la mesa que los platos y las tazas empezaron a traquetear».

    Poco después, tras 38 años en el FC Bayern, Müller-Wohlfahrt anunció su marcha con efecto inmediato, sin consultar previamente a los responsables del club. También abandonaron el club sus colegas médicos Peter Ueblacker, Lutz Hänsel y su hijo Kilian Müller-Wohlfahrt.

    Según la opinión actual del médico deportivo, el hecho de que al final se llegara a esa situación se debió a la ausencia del presidente del club, Uli Hoeneß, quien en aquel momento cumplía una condena por evasión fiscal. «Si él hubiera estado en el club, no se habría producido la ruptura con Guardiola, de eso estoy seguro», aclaró Müller-Wohlfahrt una vez más.

    Guardiola no se pronunció públicamente sobre el incidente, limitándose a decir en aquel momento que sentía «un gran respeto» por la decisión de Müller-Wohlfahrt de dimitir.

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  • Guardiola y Müller-Wohlfahrt en el FC Bayern: la crisis se cernió sobre ellos desde el principio

    Nada más llegar, en el verano de 2013, comenzó la pugna entre el entrenador y el médico del equipo por la autoridad en materia de lesiones y tratamientos. «El primer día fue bien, el segundo también», recuerda Müller-Wohlfahrt desde hace años, «pero ya al tercer día, Guardiola se me acercó y me soltó de repente: “¿Qué está pasando aquí? Pensaba que venía al mejor departamento médico del mundo y tenemos a dos lesionados crónicos que ya deberían haberse recuperado hace tiempo. ¿Qué es esto?». Lo dijo en un tono agresivo y acusador».

    A Guardiola no le gustaba que Müller-Wohlfahrt no estuviera permanentemente en las instalaciones del club, sino principalmente en su consulta en el centro de la ciudad. Y tampoco le gustaba que el FC Bayern no fuera el único sentido de la vida de Müller-Wohlfahrt, que, por ejemplo, también viajara por todo el mundo con la selección alemana o tratara músculos jamaicanos como los de Usain Bolt. 

    Al mismo tiempo, según el testimonio de este último, Guardiola le habría reprochado a Müller-Wohlfahrt que las lesiones en Alemania duraran dos tercios más de lo que él estaba acostumbrado en su antiguo club, el FC Barcelona. En resumen: faltaba confianza básica. «No podía entender que un entrenador que llevaba tantos años de vida como yo de carrera profesional en el Bayern no prestara ninguna atención a mí ni a mi experiencia».

  • Pep ThiagoGetty Images

    Guardiola, la lesión de Thiago y los abucheos a Müller-Wohlfahrt

    El primer escándalo concreto se produjo a raíz del caso de Thiago, el jugador favorito de Guardiola, quien sufrió una rotura parcial del ligamento medial en la primavera de 2014. En un principio se habló de un parón de dos meses como máximo, pero a Thiago y a Guardiola eso no les parecía lo suficientemente rápido. Sin el permiso de Müller-Wohlfahrt, Thiago se sometió a una inyección de cortisona y factores de crecimiento en el ligamento medial, administrada por el médico español Ramón Cugat.

    Sin embargo, esto no aceleró la recuperación; al contrario, Thiago volvió a lesionarse en el mismo lugar. Incluso Guardiola admitió más tarde que el tratamiento de Cugat «quizá fue un gran error». Thiago estuvo finalmente de baja casi un año, y en el segundo partido tras su regreso se produjo el siguiente escándalo.

    Abril de 2015, cuartos de final de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen. Cuando Benatia sufrió una lesión muscular, Guardiola se giró hacia el banquillo y, al parecer, aplaudió con sarcasmo en dirección al equipo médico. Tras el partido, calificó la situación de las lesiones de «crítica, muy crítica». A la semana siguiente, el FC Bayern viajó a Oporto para disputar un partido de la Liga de Campeones; ese iba a ser, por el momento, el último desplazamiento de Müller-Wohlfahrt.

    A petición de Jupp Heynckes, Müller-Wohlfahrt regresó en 2017 al campeón alemán y se despidió definitivamente tres años más tarde, sin que el club le rindiera un gran homenaje ni le diera una despedida. Eso fue «humanamente decepcionante», como admitió el año pasado. Según él, cayó en una depresión; la forma en que se produjo su salida le «afectó profundamente».

    «El entorno del negocio del fútbol se me había vuelto cada vez más ajeno, esos salarios y fichajes astronómicos que se pagan hoy en día. El deporte profesional se ha vuelto más frío e impersonal. Hay menos camaradería», afirma hoy sobre sus motivos de entonces.

    «Antes», el FC Bayern funcionaba «como una familia». En aquel momento, él ya simplemente no tenía esa sensación. Sin embargo, se mostró benévolo con respecto a la evolución actual, lo que se debe especialmente a su valoración de Vincent Kompany, «discípulo» de Guardiola. Bajo su mando, «por suerte, el ambiente vuelve a ser algo más familiar, según he oído. Eso me alegra».

  • Pep Guardiola: Trayectoria como entrenador y estadísticas

    ClubPartidosPuntos por partido
    Manchester City5822,27
    FC Bayern de Múnich1612,41
    FC Barcelona2472,36
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