«Me hicieron responsable de la derrota ante todo el equipo reunido en el vestuario», cuenta ahora de nuevo este hombre de 83 años en la revista *Der Spiegel*: «Se decía que teníamos demasiados lesionados en el equipo y que yo dejaba que los jugadores descansaran demasiado tiempo. Era completamente absurdo. No estaba dispuesto a aceptarlo».

Lo que ocurrió a continuación está perfectamente documentado desde hace años. «Por primera vez en todos esos años, levanté la voz», recordaba Müller-Wohlfahrt ya en su autobiografía, publicada en 2019, al referirse al desencuentro con Guardiola en la primavera de hace ya once años. Al día siguiente de la derrota en Oporto, se produjo definitivamente la ruptura.

«Guardiola y yo nos sentamos a la gran mesa donde los jugadores desayunan por la mañana; los platos aún estaban allí. Iba a ser una conversación, y acabó en un escándalo», contaba el legendario médico del FC Bayern en su biografía: «Perdí por completo el control, le grité a Guardiola y luego di un puñetazo tan fuerte en la mesa que los platos y las tazas empezaron a traquetear».

Poco después, tras 38 años en el FC Bayern, Müller-Wohlfahrt anunció su marcha con efecto inmediato, sin consultar previamente a los responsables del club. También abandonaron el club sus colegas médicos Peter Ueblacker, Lutz Hänsel y su hijo Kilian Müller-Wohlfahrt.

Según la opinión actual del médico deportivo, el hecho de que al final se llegara a esa situación se debió a la ausencia del presidente del club, Uli Hoeneß, quien en aquel momento cumplía una condena por evasión fiscal. «Si él hubiera estado en el club, no se habría producido la ruptura con Guardiola, de eso estoy seguro», aclaró Müller-Wohlfahrt una vez más.

Guardiola no se pronunció públicamente sobre el incidente, limitándose a decir en aquel momento que sentía «un gran respeto» por la decisión de Müller-Wohlfahrt de dimitir.