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«He perdido mi paz y mi tranquilidad»: Vozinha, héroe de culto de Cabo Verde en el Mundial, revela el lado oscuro de la fama viral de la noche a la mañana
La fama repentina de la noche a la mañana altera una vida tranquila
Antes de saltar a la fama en el Mundial 2026, el veterano guardameta disfrutaba de una rutina tranquila en la segunda división portuguesa con el Chaves. Todo cambió de forma drástica después de firmar siete paradas vitales para ayudar a Cabo Verde a lograr un empate 0-0 contra España en su partido inaugural. Un llamamiento en directo de la cadena brasileña CazeTV disparó al instante los seguidores del portero en Instagram, que pasaron de 56.000 a más de un millón en las horas posteriores al pitido final.
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El portero lamenta la desaparición de su privacidad personal
Reflexionando sobre el torbellino de fama instantánea que puso patas arriba su vida cotidiana, el jugador de 40 años habló sobre la pérdida de su libertad personal en una entrevista con The Observer.
Al detallar la incesante atención fuera del terreno de juego, Vozinha dijo: "He perdido mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto".
Al recordar el surrealista momento en que su teléfono echó humo en el vestuario, añadió: "Un miembro del personal de catering del equipo se me acercó y me dijo que tenía mil millones de seguidores. No tenía ni idea de lo que estaba hablando; pensé que estaba bromeando, pero insistió. Más tarde, fui a hacer algunas entrevistas en la zona mixta y una periodista de CazeTV me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Me enseñó su teléfono y fue entonces cuando vi que tenía más de un millón de seguidores".
El interés comercial se encuentra con los límites éticos
La abrumadora locura llevó a la federación a recurrir a su antiguo agente para gestionar el circo mediático, mientras el guardameta tomó cartas en el asunto desactivando las notificaciones para mantenerse centrado en el fútbol. Al explicar cómo se aisló del ruido, Vozinha reveló: "Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de seguir comprobando quién me seguía".
A medida que crecía su perfil llegó una avalancha de interés comercial, aunque fijó límites firmes en torno a los posibles patrocinios: "Sé que durante el Mundial hubo muchas empresas y marcas que querían trabajar conmigo, pero mientras estábamos compitiendo solo hice una colaboración promocional, con UFL Mobile. No sé qué ofertas pueden llegar en el futuro, pero por ahora no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol o apuestas".
Subrayando sus reservas sobre la cultura de la celebridad, el veterano guardameta confesó: "Mucha gente quiere ser famosa y tener un perfil público, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Sinceramente, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes".
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El veterano se adapta al desafío chileno
Sus heroicas actuaciones en Estados Unidos le valieron a Vozinha un nuevo capítulo en su carrera con un inesperado fichaje por el peso pesado chileno Colo-Colo. A pesar de contar con 28,4 millones de seguidores en las redes sociales, el internacional de 94 partidos sigue siendo una figura clave para su país y disputó los 90 minutos completos en la derrota por 3-1 ante Malí en la fase de clasificación para la AFCON 2027. Gestionar la constante atención mediática mientras mantiene su nivel bajo palos será su principal reto de cara al futuro.
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