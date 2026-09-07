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«He hecho mucha historia» - La estrella del Real Madrid Kylian Mbappe apunta al Balón de Oro tras conquistar la Bota de Oro del Mundial
Un verano histórico para Mbappe
Mbappe nunca ha sido de los que rehúyen las grandes expectativas, y ahora el delantero del Madrid se apoya en el revuelo que rodea sus opciones de ganar el primer Balón de Oro de su carrera. La confianza del francés está respaldada por un historial estadístico asombroso en el torneo de este verano. A pesar de que Francia acabó cuarta, Mbappe se aseguró la Bota de Oro con 10 goles, elevando su total en la competición a 22. Esta hazaña le convirtió oficialmente en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, un récord que ha impulsado de forma significativa su posición ante la opinión pública.
«Por supuesto, hice mucha historia este verano en la competición más importante del deporte, pero ya veremos. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero aún queda mucho tiempo y la gente es libre de votar a quien considere el mejor jugador del mundo», declaró Mbappe.
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La presión del Bernabéu por el mayor honor del fútbol
El jugador, de 27 años, cree que su actual entorno en el Santiago Bernabéu le ofrece la plataforma perfecta para conquistar por fin el trofeo que se le ha resistido. Señaló que la asociación entre su club y la gloria individual es algo que los aficionados le recuerdan constantemente.
«Creo que cuando juegas en el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, naturalmente la gente te asocia con ese tipo de premio, te asocia con premios colectivos, premios individuales». A continuación, profundizó en cómo ha cambiado la percepción pública tras sus recientes actuaciones en la escena internacional y añadió: «Mucha gente, cuando me ve por la calle, me habla del Balón de Oro, mucha gente habla de mí como un posible ganador del Balón de Oro...»
Abordando el debate táctico sobre Mourinho
A pesar de su prolífica producción, el inicio de temporada del Madrid ha sido recibido con escrutinio. Algunos analistas han sugerido que el equipo de Mourinho parece desequilibrado con Mbappe y Vinicius Junior actuando en el mismo ataque, trazando comparaciones desfavorables con el ritmo de trabajo mostrado por Ousmane Dembele en el PSG o Raphinha en el Barcelona.
«Tenemos que mejorar», admitió Mbappe. «Pero podría hacerme el tonto y deciros que marco más goles que (Dembele y Raphinha), y que ellos necesitan marcar más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero quiero hacer las cosas con inteligencia y decir que, por supuesto, tengo que mejorar y todo eso, pero no me gustan las comparaciones porque creo que hago muchas cosas que otros no hacen».
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La caza de títulos por encima de las estadísticas individuales
A pesar de la intensa atención puesta en sus logros personales, Mbappe no tardó en señalar que su objetivo principal sigue siendo devolver los títulos a Madrid. Bajo la dirección de Jose Mourinho, el equipo busca encontrar su equilibrio tras un inicio algo irregular en la campaña doméstica.
Descartó la idea de que tenga que elegir entre marcar y ganar, aunque se mantiene firme en sus prioridades. «Marcaría encantado solo 30 goles si eso significara ganar títulos», declaró. «Preferiría ganar títulos. Si tengo que elegir entre las dos cosas, me quedo con los títulos. Pero siempre quiero marcar goles. Quiero hacer ambas cosas».
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