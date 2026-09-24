«¡He ganado más títulos que nadie!», Fabian Ruiz presenta su candidatura al Balón de Oro tras una temporada cargada de trofeos

Ruiz no esconde su deseo de alcanzar la cima del fútbol mundial tras un periodo de enorme éxito tanto con su club como con su selección. En los últimos 12 meses, el centrocampista español ha construido un palmarés inigualable, al conquistar la Ligue 1, la Champions League, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA con el Paris Saint-Germain, además de levantar la Copa del Mundo con España este verano.

«En el Balón de Oro, espero apuntar lo más alto posible... He ganado casi todos los títulos en juego», explicó Ruiz durante su entrevista con Radioestadio Noche. El ex del Napoli se apoya claramente en la enorme cantidad de títulos que ha conquistado recientemente, al sugerir que su impacto en equipos ganadores es su mayor baza en la carrera. Además, reforzó esta idea al afirmar: «Soy yo quien ha ganado más títulos, pero dejo la campaña a otros». Este enfoque equilibrado demuestra su confianza sin necesidad de una agresiva cruzada mediática.