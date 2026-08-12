Getty
Traducido por
«¡He ganado más que los dos juntos!» - Brennan Johnson carga contra Jamie O’Hara y Gabby Agbonlahor tras el salvaje insulto de «mierda»
Un raro intercambio en la Premier League
Johnson ha firmado oficialmente un contrato de cuatro años con el Everton, apenas ocho meses después de fichar por el Crystal Palace por una cantidad, según se informó, récord en la historia del club de 35 millones de libras. En un inusual intercambio de traspasos en la Premier League, el extremo McNeil se ha marchado en la dirección opuesta a Selhurst Park. La breve etapa del extremo en el sur de Londres fue una gran decepción. El internacional galés no logró marcar ni un solo gol en 26 partidos en todas las competiciones tras su llegada inicial procedente del Tottenham.
Del mismo modo, McNeil tuvo problemas de rendimiento la temporada pasada. En su día señalado como una posible superestrella durante su etapa en el Burnley, el jugador de 26 años tampoco logró ver puerta en 25 partidos con el Everton.
Los analistas cargan contra
Reaccionando en directo al inesperado intercambio, el excentrocampista del Tottenham O'Hara y el exdelantero del Aston Villa Agbonlahor no se mordieron la lengua al valorar a los dos extremos.
«Me gusta Dwight McNeil», dijo O'Hara en talkSPORT. «Brennan Johnson ha sido un mito durante unas cuantas temporadas. No lo hizo en el Spurs. Se esconde en los partidos».
Agbonlahor intervino entonces sobre sus respectivas estadísticas. «Miras su producción de la temporada pasada», señaló, destacando su grave falta de goles y asistencias. «Es un poco como: “¡Vosotros nos dais a él y nosotros os damos a él!”»
Ambos se rieron mientras O’Hara concluía con dureza: «“¡Nosotros os damos basura y vosotros nos devolvéis basura!”»
Johnson responde en redes sociales
Después de que se publicara en Instagram un clip del duro intercambio, Johnson no tardó en dar una respuesta mordaz de ocho palabras en la sección de comentarios: «He ganado más que estos dos juntos».
Tras esa respuesta viral, O’Hara recurrió a X el miércoles por la mañana para defender su postura, insistiendo en que el clip ampliamente compartido no contaba toda la historia de su emisión.
«Este [es] el [problema] cuando solo escuchas un clip y no la historia completa», escribió. «Estábamos hablando de las estadísticas de Brennan y McNeil de la temporada pasada, que fueron una MIERDA, no de que fueran malos jugadores. Soy fan de McNeill y también dije que Brennan tiene todos los atributos, pero él admitiría que su temporada fue una mierda».
- Getty Images Sport
Un reencuentro inmediato en la jornada inaugural
Johnson estará ahora plenamente centrado en acallar a sus críticos más ruidosos tras su sonado fichaje por el Hill Dickinson Stadium. El jugador de 25 años estará desesperado por recuperar su mejor versión ofensiva a las órdenes de David Moyes. Mientras tanto, McNeil intentará relanzar su propia carrera, que se había estancado, en Selhurst Park, con la esperanza de que un nuevo comienzo en Londres pueda desatar su evidente potencial.
Increíblemente, los dos extremos no tendrán que esperar mucho para enfrentarse a sus antiguos clubes. Everton y Crystal Palace están programados para verse las caras en la jornada inaugural de la nueva temporada de la Premier League, lo que propiciará un reencuentro inmediato.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias