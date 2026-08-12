Johnson ha firmado oficialmente un contrato de cuatro años con el Everton, apenas ocho meses después de fichar por el Crystal Palace por una cantidad, según se informó, récord en la historia del club de 35 millones de libras. En un inusual intercambio de traspasos en la Premier League, el extremo McNeil se ha marchado en la dirección opuesta a Selhurst Park. La breve etapa del extremo en el sur de Londres fue una gran decepción. El internacional galés no logró marcar ni un solo gol en 26 partidos en todas las competiciones tras su llegada inicial procedente del Tottenham.

Del mismo modo, McNeil tuvo problemas de rendimiento la temporada pasada. En su día señalado como una posible superestrella durante su etapa en el Burnley, el jugador de 26 años tampoco logró ver puerta en 25 partidos con el Everton.