En declaraciones a la página web oficial del club, Gonzalez subrayó que toda la plantilla se está adaptando a la metodología de entrenamiento de Maresca. Al hablar sobre el proceso de adaptación del equipo, Gonzalez explicó: "No sabremos todo lo que podríamos aprender durante el año antes de la primera semana de la temporada. Pero incluso cuando haya pasado un año, siempre seguiremos aprendiendo.

"Eso es el fútbol y eso es la vida. No es fácil porque algunos jugadores llegarán en la misma semana de la Community Shield, pero para los que estamos aquí desde el primer día va a ser más fácil estar preparados para ese partido".

Sobre su relación con el nuevo entrenador, Gonzalez añadió: "He estado disfrutando de nuestras sesiones con Enzo. Obviamente hay diferencias con respecto al año pasado con Pep, pero hay muchas similitudes en la forma en que estamos jugando. Es la misma idea general de presión alta, recuperar el balón lo más rápido posible y dar muchos pases.

"Es importante que mantengamos el mismo nivel con el que hemos jugado en los últimos años y esa ambición. Creo que esas son las ideas de Enzo y me encanta. La temporada es muy larga, así que tenemos que seguir estando preparados para adaptarnos a las cosas nuevas que nos pide Enzo".