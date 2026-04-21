Según informaron los Bulls el martes, Billy Donovan no volverá al equipo la próxima temporada.
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«He decidido retirarme»: el equipo de la NBA necesita un nuevo entrenador jefe
«Tras varias conversaciones profundas con el propietario, he decidido dejar mi cargo de entrenador jefe», declaró Donovan, quien tenía una opción de renovación.
El dueño de los Bulls, Jerry Reinsdorf, afirmó que «no había ninguna duda» de que la franquicia deseaba seguir trabajando con él.
Billy Donovan llevaba en el cargo en los Chicago Bulls desde 2020
Donovan (60) dirigía a los Bulls desde 2020; en seis temporadas solo los llevó a los playoffs una vez (2021/22, eliminado 1-4 por Milwaukee Bucks en primera ronda).
En la temporada actual, Chicago, duodécimo en el Este, falló en clasificarse y se reconstruye. Los Bulls ganaron seis títulos entre 1991 y 1998 con Michael Jordan.