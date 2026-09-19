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«¡He chutado todos los balones!»: cómo Keith Andrews y el Brentford desmantelaron por completo al Chelsea
Las abejas arrollan al Chelsea en el derbi tras su desplome en la segunda parte
El Brentford se hizo con todos los derechos de fanfarroneo del derbi del oeste de Londres tras desmantelar al Chelsea por 3-0 en el Gtech Community Stadium. Después de un primer periodo muy disputado, las Abejas marcaron tres goles sin respuesta en la segunda parte por medio de Jaidon Anthony, Igor Thiago y el suplente Fabio Carvalho.
La victoria elevó al equipo de Keith Andrews hasta los nueve puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League.
La cifra supera el anterior mejor arranque del club en cinco jornadas en la máxima categoría, de ocho puntos, establecido durante la campaña 2021-22.
- Craig Mercer
Una jugada a balón parado desbloquea al Chelsea mientras Anthony marca de cabeza
El gol llegó en el minuto 61 gracias a una jugada de estrategia a balón parado en un córner, diseñada por Mikkel Damsgaard. El centrocampista danés puso un envío profundo al segundo palo, lo que permitió a Schuster cabecear de nuevo hacia la portería para que Anthony marcara de cabeza su primer gol con el Brentford.
La reacción en la segunda parte reflejó las instrucciones explícitas que Andrews dio al equipo en el vestuario durante el descanso.
«En el descanso, solo quería que aumentáramos la intensidad y siguiéramos creyendo», declaró Anthony. «Fab [Carvalho] me dijo hace un par de días que iba a marcar, así que estoy muy contento por ese gol. Fue una sensación increíble».
Thiago y Carvalho culminan letales contraataques
El Brentford dobló su ventaja en el minuto 80, cuando Kevin Schade superó la adelantada línea defensiva. Después de que el guardameta del Chelsea, Martinez, detuviera el remate inicial, Thiago fue el más rápido en reaccionar para convertir el rechace antes de celebrarlo con pasión junto a Andrews en la banda.
El suplente Carvalho añadió brillo al marcador en el tiempo añadido, llegando al segundo palo para convertir el centro raso desviado de Schade.
La victoria amplió a ocho partidos el récord de imbatibilidad del Brentford en la máxima categoría en el Gtech Community Stadium, que se remonta a febrero.
- News Images
Andrews rebosa orgullo mientras el Brentford mantiene el impulso
El entrenador Andrews expresó una enorme satisfacción después de ver cómo su equipo superó a sus rivales locales en todas las zonas del campo. Tras introducir dos cambios en su alineación, con Michael Kayode y Damsgaard entrando en el once, el técnico elogió la solidez defensiva de su plantilla y su mentalidad agresiva.
Las Abejas buscan ahora dar continuidad a su inicio de temporada de récord, mientras la confianza sigue creciendo bajo la dirección de Andrews.
«Siento como si hubiera jugado, siento como si hubiera golpeado cada balón», reveló Andrews. «Tuvimos que mostrar diferentes atributos: garra, resiliencia, pasión y entusiasmo. Me encantó nuestro partido esta noche. Me encantó todo».
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