El Brentford se hizo con todos los derechos de fanfarroneo del derbi del oeste de Londres tras desmantelar al Chelsea por 3-0 en el Gtech Community Stadium. Después de un primer periodo muy disputado, las Abejas marcaron tres goles sin respuesta en la segunda parte por medio de Jaidon Anthony, Igor Thiago y el suplente Fabio Carvalho.

La victoria elevó al equipo de Keith Andrews hasta los nueve puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League.

La cifra supera el anterior mejor arranque del club en cinco jornadas en la máxima categoría, de ocho puntos, establecido durante la campaña 2021-22.