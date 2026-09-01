La irrupción de Yamal sigue dejando boquiabierto al mundo del fútbol, ya que el extremo español alcanzó el medio centenar de goles de una forma récord. Durante una contundente victoria por 5-2 ante el Rayo Vallecano, la superestrella adolescente marcó dos tantos para elevar su cuenta oficial con el Barcelona a 51 goles. Con ello, se convirtió oficialmente en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas europeas en alcanzar la barrera de los 50 goles.

Al lograr este hito con solo 19 años y 49 días, Yamal ha establecido un nivel de productividad que pocos esperaban tan pronto en su carrera. El club catalán confirmó el récord poco después del pitido final, señalando que su valiosa perla de la cantera es ahora el jugador más joven de la ilustre historia del Barcelona en conseguir semejante hazaña. Su actuación ante el Rayo fue un reflejo de su talento, con un disparo a la escuadra en el minuto 21 antes de cerrar el partido con un gol en los últimos minutos.







