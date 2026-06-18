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«¡Haz lo que te he dicho!»: se filtró la bronca de Thomas Tuchel a una estrella de Inglaterra durante la victoria mundialista ante Croacia
Tuchel pierde los nervios con Pickford
El tranquilo debut de Tuchel al frente de Inglaterra en el Mundial se interrumpió a los 17 minutos del partido contra Irán en el Grupo L, en el Dallas Stadium. Aunque los Tres Leones ganaban 1-0, el exentrenador del Chelsea se enfureció porque el portero Jordan Pickford no siguió sus instrucciones de salida de balón.
Según Geoff Shreeves, de Fox, en la banda, el momento crítico llegó cuando Pickford se desequilibró hacia la izquierda. En vez de pasar al lateral derecho, como se le había indicado, el portero del Everton eligió otra opción, lo que desencadenó la airada reacción de su técnico. Tuchel se plantó en el borde de su área técnica para expresar su descontento al jugador de 32 años.
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«¡Haz lo que te he dicho!»
Los micrófonos del campo grabaron la discusión, retransmitida por Shreeves, quien describió la tensión. Tras la réplica de Pickford, Tuchel cortó la conversación con una orden firme. Shreeves informó: «Hace un momento, Jordan Pickford estaba a su izquierda, desequilibrado, y aun así atrapó el balón. Tuchel se giró y le espetó: “No, pásasela al lateral derecho, no vayas por ahí”. Pickford replicó, el técnico se molestó y le ordenó: “¡Haz lo que te he dicho!”».
El asistente Anthony Barry respaldó esa frustración en una entrevista con ITV al descanso, señalando que el equipo mostró «patrones tímidos» y dudó entre jugar en largo o en corto en un primer tiempo muy nervioso.
Kane explica el cambio de rumbo en el descanso
La primera parte acabó 2-2 gracias a los goles de Harry Kane y a los de los croatas Martin Baturina y Petar Musa. En la segunda, Inglaterra mostró otra cara. Kane, que igualó el récord de goles de Gary Lineker en Mundiales, reveló que Tuchel aprovechó el descanso para dar una charla decisiva.
Kane explicó el efecto del técnico: «Nos pidió soltarnos, calmarnos y lanzarnos. Nos dijo: “¿Qué puede pasar?”. Mostremos al mundo lo que podemos hacer. Salimos en la segunda parte a toda máquina y ellos no pudieron seguirnos el ritmo; ese debe ser nuestro nivel en cada partido. Controlamos el encuentro, nunca estuvimos en peligro y luego marcamos al contraataque. Tuvimos una racha en la que podríamos haber marcado tres o cuatro. Crédito para todos: primer partido del torneo y gran resultado contra un rival difícil».
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Sin sobresaltos para Bellingham
Jude Bellingham, autor del gol que dio a Inglaterra la ventaja 3-2, minimizó la tensión en el descanso. A pesar de la discusión entre Tuchel y Pickford, el vestuario se mantuvo profesional.
Bellingham describió el enfoque del entrenador: «No hubo drama ni gritos; fue justo lo que el equipo necesitaba. Tenemos un grupo maduro con grandes líderes; todos sabíamos el nivel al que teníamos que llegar. El comienzo de la segunda parte nos dio una gran ventaja». Inglaterra acabó ganando 4-2 gracias a un tanto de Marcus Rashford en los últimos minutos y ahora buscará aprovechar ese impulso en su próximo partido contra Ghana, el 23 de junio.