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«¡Haz lo que sea necesario!»: Inés García, novia de Lamine Yamal, hace un llamamiento con temática de Justin Bieber al jugador de España y el Barcelona
Una divertida petición en las redes sociales
La trayectoria de España hasta las semifinales ha fascinado al país, pero para la pareja de Yamal, lo que está en juego ha subido. Tras el anuncio de la FIFA sobre el show de la final, la influencer dejó claro que espera estar en el MetLife Stadium el 19 de julio.
La influencer sevillana publicó un mensaje viral a Yamal: «Cariño, haz lo que sea para llegar a la final. ¿Me oyes? ¡Lo que sea!».
El factor Bieber
García se declara «Belieber» y quiere ver a su ídolo en el primer show de medio tiempo de la historia del torneo.
Bieber, autor de éxitos como «Baby», «Sorry» y «Love Yourself», sigue siendo ídolo de multitudes. Su presencia en el cartel de la FIFA añade un extra de emoción a un torneo que ya tiene mucho en juego, y le da a Yamal un motivo más para llevar a La Roja a la final.
Un espectáculo histórico en el descanso
La FIFA planea un espectáculo musical de 11 minutos para la final de 2026 en Nueva Jersey, con estrellas globales.
El cartel confirmado muestra la envergadura del evento: junto a Bieber actuarán Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, Chris Martin (Coldplay) con el coro PS22 y el director Gustavo Dudamel.
- Getty Images Sport
Con la mirada puesta en el objetivo en Nueva Jersey
El principal objetivo de Yamal es traer el trofeo a España por primera vez desde 2010. Para ello, La Roja debe superar a Francia en las semifinales, un partido especial para el joven de 18 años.
Precisamente ante los Les Bleus marcó su inolvidable gol en las semifinales de la Euro 2024, antes de que La Roja venciera a Inglaterra en la final. Ese recuerdo es un buen presagio para la joya del Barcelona, que sigue su ascenso y ya es clave en el ataque de Luis de la Fuente en busca de otro título.
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