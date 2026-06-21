El exinternacional inglés Brian Deane ha pedido a Hackney prudencia, pues los “buitres” de la Premier League ya rondan a la estrella del Middlesbrough. Tras perder 1-0 con el Hull City en la final de los play-offs, se espera que el centrocampista sea uno de los talentos locales más codiciados del verano.

En declaraciones a la web de venta de entradas para el Mundial de 2026, Deane admitió: «Es complicado porque aún es muy joven. Quizá le convenga subir de categoría para madurar, pero debe elegir bien el club», afirmó Deane a Ticombo. «En el sitio incorrecto no sumará los minutos necesarios para crecer. Sea cual sea su decisión, debe pensarla muy bien».



