Liverpool ha alineado a Barcola en dos de sus tres primeras apariciones en todas las competiciones, pero sus primeras actuaciones ya han suscitado duras críticas. El extremo llegó procedente del Paris Saint-Germain por una enorme cantidad de 123 millones de libras, lo que generó grandes expectativas entre la afición.

Sin embargo, Nevin insiste en que los aficionados deben moderar su entusiasmo, y habló con BetPack para señalar las evidentes debilidades de su juego en conjunto. "Espero que los aficionados del Liverpool sepan qué están fichando con Bradley Barcola", afirmó Nevin. "Hay una razón por la que no jugaba todas las semanas en el PSG."