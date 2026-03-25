En general, la tendencia en la lengua alemana es incorporar cada vez más palabras inglesas. A esa mezcla resultante se le ha dado incluso un nombre propio: «Denglisch» (por cierto, Jamal Musiala lo habla con fluidez). En ese sentido, fue un cambio bastante refrescante que Max Eberl, por una vez, mezclara recientemente otro idioma en sus declaraciones: el pseudolatín.
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Hay una gran preocupación que inquieta al FC Bayern: Max Eberl y Vincent Kompany solo dicen la mitad de la verdad
Tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, el director deportivo del FC Bayern debía ofrecer una perspectiva sobre la recta final de la temporada. ¿Son mejores las perspectivas frente al Real Madrid que hace un año, cuando los muniqueses cayeron ante el Inter de Milán?
Para hacer una valoración definitiva, Eberl subrayó que primero había que «esperar al parón internacional de marzo». La temporada pasada, al principio todo iba sobre ruedas, hasta que ese parón se convirtió en el «punto de inflexión», el momento decisivo para las grandes ambiciones del equipo de Múnich. Dayot Upamecano (lesión de cartílago) y Alphonso Davies (rotura de ligamentos cruzados y lesión de cartílago) sufrieron lesiones graves mientras jugaban con sus selecciones nacionales y se perdieron el resto de la temporada.
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Max Eberl: «Eso nos costó caro contra el Inter de Milán»
«Eso nos dolió mucho, mucho en su momento», afirmó Eberl. «La última pausa internacional de marzo nos costó muy cara en el partido contra el Inter de Milán». Aunque el título de liga ya era inalcanzable para los muniqueses, en la Liga de Campeones, mermados por las bajas, cayeron por 1-2 y 2-2 ante el que a la postre sería finalista (en la Copa DFB ya habían quedado eliminados anteriormente). Nota al margen: la plaga de lesiones de entonces hizo que Lennart Karl entrara por primera vez en la plantilla profesional, y acabó debutando en el Mundial de Clubes.
Sin embargo, achacar la culpa de la eliminación de la Liga de Campeones únicamente a las selecciones nacionales es una tesis arriesgada. Porque la verdad es que, además de Upamecano y Davies, se perdieron varios jugadores importantes más, a los que les tocó jugar en Múnich. Manuel Neuer (rotura fibrilar), Kingsley Coman (irritación en el pie) y Aleksandar Pavlovic (mononucleosis) ya estaban de baja antes de la fase de partidos internacionales. Poco después, Jamal Musiala (rotura de fascias musculares) e Hiroki Ito (fractura en el metatarso) se lesionaron durante sus partidos con el FC Bayern.
En este sentido, también sorprende la retrospectiva de Vincent Kompany sobre aquel momento. En la rueda de prensa previa a la victoria por 4-0 contra el Union Berlin, se le preguntó por la tesis del «Casus knacksus» de Eberl. Kompany recordó cómo el año pasado, antes de la fase de partidos internacionales de marzo, chocó los cinco con el director deportivo Christoph Freund y lo celebró: «¡Genial, todos están en forma! ¡Ahora podemos tomarnos una semana de descanso y luego empieza de verdad!». De hecho, en ese momento ya llevaban semanas sin poder contar con tres jugadores importantes: Neuer, Coman y Pavlovic.
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Upamecano y Davies se lesionaron en circunstancias poco claras
Huelga decir que las lesiones de Upamecano y Davies agravaron aún más las preocupaciones del Bayern de Múnich, sobre todo porque las circunstancias en las que se produjeron planteaban grandes interrogantes. Upamecano jugó los 120 minutos completos con Francia en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones contra Croacia, tras lo cual se le diagnosticó una lesión de cartílago.
Davies ya padecía problemas musculares antes de su participación con Canadá. Tras su sustitución por lesión, regresó a Múnich sin un diagnóstico exacto, donde finalmente se le detectó una rotura de ligamentos cruzados y una lesión de cartílago. El FC Bayern llegó incluso a amenazar públicamente a la Federación Canadiense con una demanda por estos hechos. Sin embargo, los ánimos se calmaron pronto. «Muy pronto quedó claro que no se le podía reprochar nada a Canadá», declaró recientemente el entonces segundo entrenador de Canadá, Franz Schiemer, en una entrevista con SPOX.
También el Dr. Christian Fink, que posteriormente operó a Davies en Innsbruck, defendió a los médicos canadienses en la entrevista con SPOX: «En la situación aguda, justo después del accidente, las lesiones a menudo no son tan fáciles de diagnosticar. Debido a la tensión muscular provocada por el dolor, la inestabilidad de los ligamentos no es fácil de evaluar en el momento. Nunca culparía a alguien que no haya diagnosticado con exactitud una rotura de ligamentos cruzados en una situación aguda».
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FC Bayern: 16 jugadores profesionales están de gira con sus selecciones
En cuanto a la próxima fase de partidos internacionales, Kompany considera que, en principio, hay «una gran diferencia con respecto al año pasado»: «Entonces eran partidos oficiales, ahora son principalmente amistosos. Y muchos seleccionadores ya han decidido que los jugadores probablemente no disputarán dos partidos». Eberl explicó: «Ahora mismo estamos todos en el mismo barco. Espero que los seleccionadores tengan un poco de consideración».
Los lesionados internacionales alemanes Musiala y Pavlovic, tras consultar con el seleccionador Julian Nagelsmann, ni siquiera fueron convocados; están trabajando en Múnich para volver a las canchas. Kompany destacó al respecto la «buena relación» con Nagelsmann. En total, seis jugadores del Múnich están de gira con la selección alemana, entre ellos los dos debutantes Jonas Urbig y Lennart Karl. A ellos se suman diez internacionales extranjeros.
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, convocó dos plantillas diferentes para los dos próximos partidos internacionales. Por ello, Harry Kane disfrutará de unos días de descanso antes de incorporarse al grupo a finales de semana y disputar el próximo martes en Londres el segundo partido contra la selección de Itos de Japón.
Además, Konrad Laimer (Austria), Min-Jae Kim (Corea del Sur) y Tom Bischof (Alemania, sub-21) están de gira para disputar partidos dentro de Europa. Josip Stanisic (Croacia), Luis Díaz (Colombia), Upamecano y Michael Olise (ambos de Francia) deben, por su parte, emprender el largo viaje a Estados Unidos, país anfitrión del Mundial, para disputar partidos amistosos. Nicolas Jackson jugará con Senegal un partido en casa y otro fuera. Solo un único jugador en forma del FC Bayern no ha sido convocado por su selección: el portugués Raphael Guerreiro.
Calendario: los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha Hora Partido Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Martes, 7 de abril 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones) Domingo, 19 de abril 17:30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)