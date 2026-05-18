A pesar de todo, Maresca se marchó y, hace solo cuatro meses, el Chelsea preparó un nuevo proyecto a largo plazo. A principios de enero fichó a Liam Rosenior, que había triunfado con el Racing de Estrasburgo —también de BlueCo—, para sustituir a Maresca en Londres. «Este es un club con un espíritu único y una historia llena de títulos. Mi labor es preservar esta identidad y construir un equipo que refleje estos valores y siga ganando trofeos», afirmó al asumir.

Sin embargo, no logró armar un equipo, reto que ahora afronta Alonso. El técnico de 41 años duró solo tres meses y medio: tras un inicio prometedor, la primera racha negativa le costó el cargo. Tras siete derrotas en ocho partidos oficiales, el Chelsea lo destituyó a finales de abril pese a su contrato hasta 2032. A Rosenior le penalizó la falta de respaldo de varios jugadores clave y la falta de autoridad en el vestuario.

Un aviso para Alonso, cuyo fracaso en el Real Madrid tuvo motivos similares. Tras una etapa exitosa en el Bayer Leverkusen, el técnico de 44 años fichó el verano pasado por el Real Madrid, club en el que había jugado. Se esperaba que marcara una era en el Bernabéu, pero duró solo medio año. Meses antes de su cese ya se multiplicaban los rumores: su metodología no convencía a las estrellas. Vinicius Junior, Jude Bellingham y otros no le seguían, pese a su prestigio. Las desavenencias interpersonales frustraron cada vez más las perspectivas de éxitos deportivos duraderos; al parecer, Alonso calificó a su equipo de «guardería» debido a las constantes disputas.

¿Le aguarda un destino similar en el Chelsea? Las experiencias de Roseniors así lo sugieren, pero los Blues confían en el carisma de Alonso, forjado como jugador y campeón con el Leverkusen, muy superior al de su predecesor. En BlueCo creen que Cole Palmer y compañía seguirán al técnico. En resumen: Alonso tiene la oportunidad de motivar de verdad a los jugadores. El hecho de que, al parecer, el Chelsea lleve cuatro años observándolo de cerca habla de la confianza en sus capacidades. Sus logros en Leverkusen lo convirtieron en el entrenador soñado de Stamford Bridge, y por fin lo ficharon.