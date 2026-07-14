Según estas informaciones, ya se habría contactado con el equipo de asesores del jugador de 32 años para sondear su disposición general a un traspaso durante el actual mercado de fichajes de verano.

Se rumorea de nuevo una cláusula de rescisión: Tavolieri asegura que Kane podría marcharse este verano por 65 millones de euros.

Sin embargo, el presidente del FCB, Uli Hoeneß, afirmó a principios de año en *Bild* que esa cláusula ya caducó y que Kane no podrá marcharse en 2026.

No obstante, Hoeneß admitió que podrían llegar ofertas de Arabia Saudí: «Por lo que oigo, él y su familia están muy a gusto aquí, pero nunca se sabe si llega un saudí con mucho dinero».



