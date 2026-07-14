Según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, de la filial suiza de Sky, el Al-Hilal saudí quiere fichar al delantero de la selección inglesa.
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¿Hay una cláusula de rescisión? Extraños rumores saudíes sobre Harry Kane en el Bayern Múnich
Según estas informaciones, ya se habría contactado con el equipo de asesores del jugador de 32 años para sondear su disposición general a un traspaso durante el actual mercado de fichajes de verano.
Se rumorea de nuevo una cláusula de rescisión: Tavolieri asegura que Kane podría marcharse este verano por 65 millones de euros.
Sin embargo, el presidente del FCB, Uli Hoeneß, afirmó a principios de año en *Bild* que esa cláusula ya caducó y que Kane no podrá marcharse en 2026.
No obstante, Hoeneß admitió que podrían llegar ofertas de Arabia Saudí: «Por lo que oigo, él y su familia están muy a gusto aquí, pero nunca se sabe si llega un saudí con mucho dinero».
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¿Renovará Harry Kane su contrato con el FC Bayern de Múnich?
Kane, cuyo contrato con el Bayern Munich vence en 2027, aún no decide su futuro. En las últimas semanas, tanto el delantero como el club han insinuado que desean seguir juntos, aunque con condiciones distintas.
El inglés quiere renovar tres años más, pero el club solo contempla extenderlo hasta 2029. Kane admitió que será su último gran contrato y desea «sacarle el máximo partido».
«Ahora no es momento de hablar. Estamos tranquilos; primero queremos jugar la temporada y, si es posible, el Mundial. Ambas partes estamos contentas», añadió al final de la temporada con el Bayern.
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El FC Bayern quiere complacer a Harry Kane.
Su renovación es inminente: el Bayern cederá a las peticiones del jugador de 32 años, según Fabrizio Romano. «Le darán lo que quiera». El traspaso al Barcelona, que se barajó, ya se descarta.
Kane llegó en 2023 procedente del Tottenham por 100 millones de euros y cobra 25 millones al año. La temporada pasada marcó 61 goles en 51 partidos y dio siete asistencias.
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