«Hay un tipo que no hace más que mentir»: la estrella del Barcelona Raphinha contraataca

«Desde que llegué a Barcelona, cada día se especula sobre mi salida del club», afirmó Raphinha. «Hay un tipo que simplemente miente». El delantero de 29 años no mencionó nombres, pero su enfado apuntaba a una noticia concreta.

El diario Sport, con sede en Barcelona, informó a principios de mayo de las «dudas existenciales» del jugador, que, según el rotativo, había descubierto en las últimas semanas durante una «fase de autorreflexión». Según la nota, incluso habría comunicado esto a los catalanes y dejado abierta la posibilidad de quedarse. Sin embargo, el delantero asegura que nada de eso ocurrió.