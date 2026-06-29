Antes del partido de dieciseisavos del lunes a las 22:30 h, el exinternacional advirtió que no se debe subestimar a los sudamericanos.
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«Hay un jugador increíblemente bueno»: Bastian Schweinsteiger advierte a la selección alemana de tener especial cuidado con un rival en el Mundial
Schweinsteiger habló con su excompañero del Bayern Múnich, Roque Santa Cruz, quien jugó 112 partidos con Paraguay, y este le destacó las cualidades de su país.
«He hablado con Roque Santa Cruz; van a salir muy agresivos, ya tienen el cuchillo entre los dientes. Nos espera algo así», declaró Schweinsteiger en la cadena ARD.
Hay un jugador al que Alemania debe vigilar: Miguel Almirón, del Atlanta United de la MLS. «Además, tienen otras cualidades futbolísticas. Almirón, con quien jugué en la MLS, fue elegido mejor jugador de la temporada. Es un jugador increíblemente bueno, con gran técnica. Será todo un reto para nosotros», afirmó el jugador de 41 años.
- (C)Getty Images
Almiron protagonizó una primicia contra Turquía
Almirón fue titular en los dos primeros partidos de Paraguay en la fase de grupos: ante Estados Unidos (1-4) y Turquía (1-0). Contra los turcos protagonizó un hecho histórico: fue el primer jugador expulsado por taparle la boca a Mert Müldür, lo que le costó la sanción para el último partido de grupo ante Australia.
Paraguay terminó tercero en el Grupo D con 4 puntos: perdió con Estados Unidos, venció a Turquía y empató sin goles ante Australia.
La selección alemana acabó primera de grupo pese a perder 1-2 contra Ecuador en el cierre; le bastaron los seis puntos sumados ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1).