Hay total apertura sobre el regreso de Marcus Rashford al Manchester United, tras descartarse una tercera cesión

En su columna «One To Watch» para The Athletic, el periodista deportivo David Ornstein destaca que, gracias a los recientes recortes de gastos, el United puede replantearse su plantilla sin la presión de vender.

Aunque antes parecía inevitable su salida, ahora la situación beneficia a jugador y cuerpo técnico. Ornstein afirmó: «Parte de la decisión depende de Marcus Rashford. El delantero inglés se reincorporará a la pretemporada del mes que viene y, de momento, estará a disposición de Carrick.

«La situación puede cambiar, pues aún no hay nada decidido. Sin embargo, hay disposición para su posible reintegración».