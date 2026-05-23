«Han destrozado el partido por completo. Mi mujer me ha dicho que durante mucho tiempo no se veía nada en la tele», siguió despotricando Hoeneß. Al inicio del segundo tiempo, en la grada del VfB Stuttgart se pasó un logotipo de la DFB tachado, que llegó hasta los seguidores del FCB en el lado opuesto del Estadio Olímpico de Berlín.

A esto se sumaron numerosas pancartas con duras críticas de ambas aficiones contra la Federación Alemana de Fútbol. «Los grandes rivales están de acuerdo: que te jodan, DFB», se leía en una pancarta de la grada del campeón récord, mientras, durante minutos, se coreaba «Que le den al DFB», en un canto alternativo entre las aficiones del FCB y el VfB.

El motivo principal fue el alto coste de las entradas: 45 € (aficionados), 80 € (cat. 3), 150 € (cat. 2) y 195 € (cat. 1). Si se observa el plano del estadio, queda claro que una parte desproporcionadamente grande del mismo ha sido clasificada en las caras categorías 1 y 2», denunció antes del partido el Club Nr. 12, la asociación de la afición activa del FC Bayern.