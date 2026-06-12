Durante el México-Sudáfrica (2-0), Müller y Klopp, comentaristas de MagentaTV, charlaron con sus «compañeros» Peter Schmeichel y Chicharito.
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«Hay que tener cuidado al elegir la cadena»: Thomas Müller y Jürgen Klopp se burlan de otra pareja de comentaristas durante la retransmisión del Mundial
Mientras el presentador Johannes B. Kerner presentaba al grupo, los distintos atuendos de los dos equipos de expertos provocaron bromas y risas.
El exguardameta Schmeichel y el exdelantero del Manchester United Chicharito se quejaron de tener que usar traje en sus labores televisivas en Estados Unidos y Colombia.
Müller: «Hay que revisar el contrato antes»
Müller y Klopp, en cambio, lucieron informales: posaron con camiseta negra y camisa de manga corta.
«Hay que estar atentos a la hora de elegir la cadena», bromeó Klopp dirigiéndose a las dos leyendas del fútbol. Müller añadió: «Se han quejado un poco porque tienen que llevar traje y corbata. Hay que revisar el contrato antes».