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Thomas Müller Jürgen KloppGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

«Hay que tener cuidado al elegir la cadena»: Thomas Müller y Jürgen Klopp se burlan de otra pareja de comentaristas durante la retransmisión del Mundial

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Thomas Müller y Jürgen Klopp bromeaban antes del partido inaugural del Mundial.

Durante el México-Sudáfrica (2-0), Müller y Klopp, comentaristas de MagentaTV, charlaron con sus «compañeros» Peter Schmeichel y Chicharito.

  • Mientras el presentador Johannes B. Kerner presentaba al grupo, los distintos atuendos de los dos equipos de expertos provocaron bromas y risas.

    El exguardameta Schmeichel y el exdelantero del Manchester United Chicharito se quejaron de tener que usar traje en sus labores televisivas en Estados Unidos y Colombia.

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  • Müller: «Hay que revisar el contrato antes»

    Müller y Klopp, en cambio, lucieron informales: posaron con camiseta negra y camisa de manga corta.

    «Hay que estar atentos a la hora de elegir la cadena», bromeó Klopp dirigiéndose a las dos leyendas del fútbol. Müller añadió: «Se han quejado un poco porque tienen que llevar traje y corbata. Hay que revisar el contrato antes».

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