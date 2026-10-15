El Borussia Dortmund vivió una frustrante noche europea al caer por 1-0 ante el Bodo/Glimt en el Aspmyra Stadion. Un gol del lateral derecho Fredrik Sjovold al comienzo de la segunda parte resultó decisivo sobre el césped artificial del equipo local.

El gigante alemán no logró imponer su autoridad durante el intenso arranque del campeón noruego.

Pese al cuádruple cambio que hizo el entrenador Niko Kovac tras encajar el gol, el Dortmund no encontró la manera de batir al portero del Bodo/Glimt, Nikita Haikin.