¡Hay que ser valientes! Sandro Tonali y Bruno Guimaraes han recibido consejos sobre cómo actuar en el mercado de fichajes, pues se rumorea que estos centrocampistas del Newcastle podrían fichar por Manchester United, Arsenal o Manchester City

Al preguntarle si Tonali o Guimaraes podrían dejar St James’ Park, el exjugador del Newcastle Waddle —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de NewBettingOffers.co.uk— afirmó: «Bueno, el Mundial... Obviamente, Tonali no está en el Mundial. Se habla del tema, pero ¿quién está difundiendo esos rumores? Si no es el jugador, tiene que ser su agente, seamos sinceros.

“¿Han tenido ya suficiente? Ha sido una temporada decepcionante para el Newcastle. Quizá piensen: ‘Necesito jugar al más alto nivel, quiero estar en la Champions League’, que ahora es una excusa muy cómoda”.

Si de verdad quieren marcharse, que lo digan: “He pasado buenos años aquí, lo he disfrutado, pero es hora de seguir adelante”. Tonali podría quedarse, mientras que Guimaraes, con 28 o 29 años, podría probar en otro equipo europeo.

Simplemente no entiendo por qué los jugadores no salen y dicen: “Disfruté de mi paso por el club, pero es hora de seguir adelante”. La gente lo respeta. En cambio, se esconden tras su agente o los medios; deberían ser hombres y afirmar: “Basta ya, adoro al Newcastle, me quedo y soy feliz”, o: quiero irme, quiero jugar en la Champions League, no quiero estar en la posición que tenemos en la liga, quiero estar entre los cuatro o cinco primeros y necesito irme”. La gente lo entendería y diría: “vale, llámame como quieras, pero al menos soy sincero”».