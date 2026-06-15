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¡Hay que ser valientes! Sandro Tonali y Bruno Guimaraes han recibido consejos sobre cómo actuar en el mercado de fichajes, pues se rumorea que estos centrocampistas del Newcastle podrían fichar por Manchester United, Arsenal o Manchester City
Tonali y Guimaraes impulsan el centro del campo del Newcastle
Guimaraes, habitual capitán en St James’ Park, está concentrado con la selección brasileña para el Mundial 2026. Por ahora, su foco está en ese torneo, y los asuntos del club quedan en segundo plano.
Sin embargo, el Newcastle necesita saber en qué punto se encuentra con respecto al talentoso sudamericano. Si él se abriera a un nuevo reto, Eddie Howe y compañía deberían identificar rápidamente un sustituto adecuado.
Lo mismo sucede con el mediocampista italiano Tonali: su entrada feroz y su capacidad para llevar el balón hacia adelante son esenciales para el funcionamiento de los Magpies. Reemplazarlo no será fácil.
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Sin fútbol europeo: los Magpies se enfrentan a una posible venta.
La salida de Tonali o Guimaraes aportaría al Newcastle una gran cantidad de dinero, dado su alto valor de traspaso. El club ya ingresó 70 millones de libras (94 millones de dólares) por la venta de Anthony Gordon al Barcelona.
Howe podría disponer de dinero para gastar en el mercado de verano de 2026, ya que se rumorea que rivales nacionales vigilan a los líderes del Toon Army. Podrían llegar ofertas tentadoras desde el Emirates Stadium, Old Trafford y el Etihad Stadium.
Los Magpies no quieren desprenderse de ellos tras caer al 12.º puesto, pero la ausencia de competiciones europeas en 2026-27 podría complicar su retención.
¿Tonali y Guimaraes se irán pronto de St James' Park?
Al preguntarle si Tonali o Guimaraes podrían dejar St James’ Park, el exjugador del Newcastle Waddle —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de NewBettingOffers.co.uk— afirmó: «Bueno, el Mundial... Obviamente, Tonali no está en el Mundial. Se habla del tema, pero ¿quién está difundiendo esos rumores? Si no es el jugador, tiene que ser su agente, seamos sinceros.
“¿Han tenido ya suficiente? Ha sido una temporada decepcionante para el Newcastle. Quizá piensen: ‘Necesito jugar al más alto nivel, quiero estar en la Champions League’, que ahora es una excusa muy cómoda”.
Si de verdad quieren marcharse, que lo digan: “He pasado buenos años aquí, lo he disfrutado, pero es hora de seguir adelante”. Tonali podría quedarse, mientras que Guimaraes, con 28 o 29 años, podría probar en otro equipo europeo.
Simplemente no entiendo por qué los jugadores no salen y dicen: “Disfruté de mi paso por el club, pero es hora de seguir adelante”. La gente lo respeta. En cambio, se esconden tras su agente o los medios; deberían ser hombres y afirmar: “Basta ya, adoro al Newcastle, me quedo y soy feliz”, o: quiero irme, quiero jugar en la Champions League, no quiero estar en la posición que tenemos en la liga, quiero estar entre los cuatro o cinco primeros y necesito irme”. La gente lo entendería y diría: “vale, llámame como quieras, pero al menos soy sincero”».
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Se ha especulado con el fichaje de varias estrellas del centro del campo por los grandes de la Premier League
El agente de Tonali no ha parado de hablar desde que, al parecer, el Arsenal se interesó por su cliente al cierre del mercado de invierno.
El centrocampista de 26 años aún valora sus opciones, mientras que Guimaraes —tras cuatro años y medio en el Newcastle, 195 partidos y una Carabao Cup— podría buscar un nuevo reto.