«Hay que ser realistas»: Wayne Rooney resta importancia a las opciones del Manchester United de pelear por el título en la primera temporada completa de Michael Carrick

La llegada de Carrick en enero transformó al United. El excentrocampista guió a los «Diablos Rojos» al tercer puesto, con 39 puntos, más que cualquier otro equipo de la máxima categoría en ese periodo. Ese repunte le valió un contrato de dos años como sucesor de Ruben Amorim y el regreso a la Liga de Campeones.

Rooney, en declaraciones a talkSPORT, reconoció el cambio de ambiente en el club. «La situación del Man United en los últimos años ha hecho muy difícil para los aficionados encontrar algo de alegría», dijo. «Pero desde que llegó Michael, hay de nuevo esperanza y confianza entre los aficionados del Man United. Al terminar terceros, creo que todos los fichajes han salido bastante bien. Ahora, de vuelta en la Liga de Campeones, ojalá fichan a jugadores que les ayuden a dar el siguiente paso».