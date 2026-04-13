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«Hay que mantenerlo contento»: el Everton recibe una advertencia sobre el traspaso de Iliman Ndiaye en medio de los rumores sobre el Manchester United
Ndiaye justifica los 17 millones de su fichaje.
Ndiaye —que debutó en el Sheffield United y lo ayudó a ascender a la Premier League en la 2022-23— volvió al fútbol inglés en 2024 al fichar por el Merseyside procedente del Marsella por 17 millones de libras (23 millones de dólares).
El fichaje ha sido un acierto: el talentoso jugador de 26 años se ha convertido en la pieza más creativa de los Toffees. La temporada pasada marcó diez goles; esta campaña ya suma seis tantos y tres asistencias.
Su habilidad para conducir el balón largas distancias y dejar atrás a los rivales lo han convertido en un jugador muy codiciado.
Se rumorea que el United lo sigue para reforzar su ataque, y el Everton podría obtener buenos beneficios de un futbolista vinculado hasta 2029.
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Cómo puede el Everton evitar la aprobación de la venta de Ndiaye
Al preguntarle si Ndiaye fichará pronto por un equipo que aspire a la Liga de Campeones, el excentrocampista del Everton Barry —en declaraciones a BetMGM— dijo a GOAL: «Las dos veces que he estado en el nuevo estadio este año, me ha impresionado. Es uno de esos jugadores que te hacen levantarte del asiento, como Jack Grealish en la otra banda.
Es muy emocionante verlo jugar, así que entiendo el interés que despertará. Pero el Everton debe mantenerlo feliz y retenerlo, porque jugadores así no aparecen a menudo. En su situación actual, el club tendrá dificultades para fichar a alguien de su nivel.
Es clave que el Everton lo valore, lo mantenga feliz y busque mejorar a su alrededor. Con David Moyes, el club debe dar un nuevo impulso la próxima temporada. Tras la mudanza al nuevo estadio, retener a jugadores así es fundamental para avanzar».
Por qué Ndiaye es un sueño para sus compañeros del centro del campo
Al preguntarle si Ndiaye es el sueño de cualquier centrocampista —pues sus compañeros en la zona de creación pueden pasarle el balón y tomarse un respiro mientras él avanza—, Barry —que jugó en Goodison Park entre 2013 y 2017— añadió: «Es fantástico jugar con ese tipo de jugadores. Me encanta recuperar el balón, interceptar y luego verlos desmarcarse, soltar el pase y observar cómo hacen retroceder a los defensas, que se retiran con miedo.
Habría sido genial jugar con él: encuentra los huecos, recibe de espaldas y sus habilidades complican a cualquier defensa».
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El derbi de Merseyside, clave en la lucha del Everton por Europa.
Ndiaye ha contribuido a que el Everton ocupe la octava plaza de la Premier League, con los mismos puntos que el Brentford, último equipo con acceso a Europa. Solo seis puntos separan al Chelsea, sexto, del Newcastle, decimocuarto, en la lucha por esas posiciones.
El domingo, los Toffees buscarán inspiración en Ndiaye en el primer derbi de Merseyside que se jugará en el Hill Dickinson Stadium.