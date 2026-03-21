«¡Hay que mantener la humildad!» - Bukayo Saka se hace eco de la advertencia de Erling Haaland mientras la estrella del Arsenal desvela los secretos que hay detrás de su lucha por el cuádruple

Con el Arsenal aún en liza en la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y la final del domingo en Wembley, el revuelo en torno al club ha alcanzado su punto álgido. ¿La respuesta de Saka a todo esto? Hacer oídos sordos.

En declaraciones a la leyenda del club Paul Merson antes del partido, dijo: «Creo que nos hemos vuelto buenos bloqueando el ruido exterior, porque en los últimos años, hayamos ganado o no, la gente ha tenido mucho que decir, especialmente sobre el Arsenal, sobre cómo jugamos, las jugadas a balón parado, etc. Así que ahora nos da igual. Solo queremos hacer nuestro trabajo. Aún no hemos conseguido nada. Estamos cerca, pero aún no lo hemos conseguido. Así que nos mantenemos humildes, con los pies en la tierra. Dejamos que la gente hable y nos tomamos cada partido por separado a partir del domingo. Vamos a por ello».