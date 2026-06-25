«Hay que contar, como mínimo, con esto»: un médico ofrece un pronóstico pesimista sobre el tiempo de baja de Nico Schlotterbeck en el BVB

La recuperación exige paciencia. Según Lüring, el ligamento debe cicatrizar primero y mantenerse estabilizado con una ortesis o férula durante seis semanas.

Solo tras este periodo podrá cargar de nuevo peso de forma progresiva. «Por eso hay que contar con al menos tres meses», subrayó el experto.

Sin embargo, el jugador de 26 años siguió en el campo tras la jugada, lo que hace pensar que la lesión no es muy grave.