«Hay opciones mucho mejores» - Roy Keane insta al Manchester United a NO ofrecerle a Michael Carrick un puesto fijo

Keane ha afirmado sin rodeos que no le cedería a Carrick las riendas del Manchester United de forma permanente. En declaraciones tras la victoria por 3-1 del equipo en la Premier League frente al Aston Villa bajo la dirección de su entrenador interino, el comentarista dejó claras sus opiniones sobre la vacante en el banquillo.

«No. Creo que hay mejores opciones ahí fuera», declaró Keane cuando se le preguntó si su antiguo compañero de equipo debería quedarse con el puesto de forma permanente. «Creo que en los partidos en los que ha entrado, en cuanto a ganar partidos, ha hecho un muy buen trabajo. Obviamente, ha simplificado las cosas. Pero no ha habido ningún peligro en esos partidos».