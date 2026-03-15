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«Hay opciones mucho mejores» - Roy Keane insta al Manchester United a NO ofrecerle a Michael Carrick un puesto fijo
Keane descarta las esperanzas de Carrick de quedarse de forma definitiva
Keane ha afirmado sin rodeos que no le cedería a Carrick las riendas del Manchester United de forma permanente. En declaraciones tras la victoria por 3-1 del equipo en la Premier League frente al Aston Villa bajo la dirección de su entrenador interino, el comentarista dejó claras sus opiniones sobre la vacante en el banquillo.
«No. Creo que hay mejores opciones ahí fuera», declaró Keane cuando se le preguntó si su antiguo compañero de equipo debería quedarse con el puesto de forma permanente. «Creo que en los partidos en los que ha entrado, en cuanto a ganar partidos, ha hecho un muy buen trabajo. Obviamente, ha simplificado las cosas. Pero no ha habido ningún peligro en esos partidos».
- AFP
«Hay mejores opciones para el Manchester United»
A pesar de su postura firme, Keane siguió reconociendo las circunstancias favorables que rodeaban al entrenador interino. «Ha tenido tres semanas para prepararse para los partidos», señaló. «Ha sido un buen momento para que se hiciera cargo y ha hecho un trabajo excelente».
Añadió: «Me quito el sombrero ante él y, si consigue el puesto en verano, le deseo mucha suerte, pero creo que hay opciones mucho mejores para el próximo entrenador del Manchester United. Si se hubiera mencionado a Carrick hace tres meses, te habrían encerrado. Ni siquiera estaba en el radar. Ha hecho un buen trabajo, pero creo que hay opciones mejores ahí fuera».
Carrick hace caso omiso de los rumores sobre su futuro como entrenador
A pesar del ruido exterior y de su impresionante balance de siete victorias en nueve partidos, él mismo se niega a dejarse llevar por el entusiasmo. El entrenador interino ha logrado situar a los Red Devils seis puntos por delante del Chelsea en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones, pero no se deja llevar por el entusiasmo. «Solo es ruido si le haces caso», afirmó. «No me afecta en absoluto. Estoy haciendo lo mejor que puedo, me encanta, y seguimos luchando por más. Pase lo que pase, pasará».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El equipo de Old Trafford ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League, con 54 puntos en 30 partidos. Cuenta con una ventaja crucial de tres puntos sobre el Aston Villa, cuarto clasificado, y seis puntos de ventaja sobre el Chelsea.
A falta de solo ocho jornadas para el final de la liga, su objetivo es asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. En lo que queda de temporada le esperan partidos en casa contra el Leeds United, el Brentford, el Liverpool y el Nottingham Forest, además de desplazamientos a Bournemouth, al Chelsea y al Sunderland, y un enfrentamiento en la última jornada contra el Brighton.
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