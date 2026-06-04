«Hay muchos jugadores en el mundo»: Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne podrían ser vendidos al Nápoles por sus comentarios incendiarios, según la clara advertencia del presidente

La tensión en el Estadio Diego Armando Maradona alcanzó su punto álgido tras la abierta celebración de De Bruyne por la salida de Conte. El belga, quien llegó el verano pasado del Manchester City como agente libre, vivió una temporada difícil marcada por una grave lesión en el tendón de la corva y desacuerdos tácticos.

El jueves, en rueda de prensa, De Laurentiis avisó: quien no esté a gusto puede marcharse. Al ser preguntado por las declaraciones de De Bruyne y Lukaku, el magnate respondió: «Sus palabras pueden ser aceptables o no, según el punto de vista». «Ya veremos qué pasa cuando volvamos todos al trabajo. Veremos qué opina el nuevo entrenador. Si alguien tiene que irse, se irá. ¿Cuál es el problema? Hay muchos futbolistas en el mundo».