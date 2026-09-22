«Hay líneas rojas que no se pueden cruzar»: el Atlético de Madrid carga contra Jose Mourinho por el «acoso» al arbitraje tras la victoria en el derbi

Las secuelas del último derbi madrileño se han trasladado del campo a la sala de prensa, ya que el Atlético reaccionó con furia a la conducta de Mourinho tras el partido. Después de ver cómo su equipo caía derrotado en el Metropolitano, el entrenador del Real aprovechó su rueda de prensa para lanzar un ataque directo contra el arbitraje, llegando incluso a llevar ayudas visuales impresas para ilustrar sus quejas. El Atlético esperó casi un día antes de responder, utilizando primero las redes sociales para publicar una gráfica de Mourinho saliendo de una impresora con el mensaje: "Parad ya el acoso arbitral".

Sin embargo, la frustración del club va mucho más allá de las pullas en redes sociales. Los dirigentes del club expresaron una profunda preocupación por la escalada de la retórica procedente del Santiago Bernabéu. "Hay líneas rojas que no se pueden cruzar, y lo han vuelto a hacer. No se puede faltar al respeto", dijo un representante del club a Marca.