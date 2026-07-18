¿Hay esperanza para Paul Pogba? El centrocampista juega con el Mónaco en medio de la incertidumbre sobre el futuro del francés

Pogba volvió a jugar con el Mónaco este sábado, entrando en la segunda parte del amistoso contra el Saint-Priest. El equipo de la Ligue 1 ganó 5-2 y, aunque el ex del Manchester United no marcó ni asistió, su presencia fue relevante tras sus problemas recientes. Fue una ocasión clave para que el centrocampista mostrara su estado físico al nuevo cuerpo técnico.

Su regreso, a los 33 años, llega en un momento clave: busca dejar atrás una primera temporada desastrosa. La temporada pasada, las lesiones le limitaron a solo 133 minutos de competición. Desde su llegada, solo fue titular en un partido, contra el Metz el 2 de mayo. Estos minutos de pretemporada son el primer paso de una recuperación que muchos esperan que aproveche su talento, cuando está en forma.