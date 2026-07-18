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¿Hay esperanza para Paul Pogba? El centrocampista juega con el Mónaco en medio de la incertidumbre sobre el futuro del francés
El centrocampista vuelve a la acción en la victoria de pretemporada
Pogba volvió a jugar con el Mónaco este sábado, entrando en la segunda parte del amistoso contra el Saint-Priest. El equipo de la Ligue 1 ganó 5-2 y, aunque el ex del Manchester United no marcó ni asistió, su presencia fue relevante tras sus problemas recientes. Fue una ocasión clave para que el centrocampista mostrara su estado físico al nuevo cuerpo técnico.
Su regreso, a los 33 años, llega en un momento clave: busca dejar atrás una primera temporada desastrosa. La temporada pasada, las lesiones le limitaron a solo 133 minutos de competición. Desde su llegada, solo fue titular en un partido, contra el Metz el 2 de mayo. Estos minutos de pretemporada son el primer paso de una recuperación que muchos esperan que aproveche su talento, cuando está en forma.
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El futuro de Mónaco es incierto.
Pogba ha vuelto a jugar, pero su futuro en Mónaco sigue en el aire. El director general del club, Thiago Scuro, admite que el centrocampista podría marcharse en este mercado: «Sí, por supuesto. Quizá se vaya, quizá se quede. Es un tema muy complicado. Le respetamos mucho como persona y ayudó a los jóvenes, pero el proyecto no funcionó la temporada pasada».
El club analiza su plantilla y sus finanzas de cara a la Conference League. Scuro admitió que las expectativas iniciales no se cumplieron. Con Pogba en el último año de su contrato y un salario alto, la directiva debe elegir entre retenerlo o renovar el plantel.
Filipe Luis es la clave
La llegada de Filipe Luis como entrenador ha cambiado el panorama: el exdefensa del Atlético de Madrid debe hacer una evaluación táctica final. Se espera que Luis use lo que queda de la pretemporada para decidir si Pogba encaja en su sistema. Sus exigentes sesiones de entrenamiento serán la prueba para el veterano centrocampista, que debe demostrar que aún tiene el nivel físico que exige el fútbol moderno.
Scuro insiste en que la decisión dependerá solo de su rendimiento y estado físico. «Debemos ser justos: evaluar su progreso cada semana», explicó el director. «Luego será decisión del entrenador». Tenemos todo el verano para ver cuál será el nivel de Paul».
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El camino hacia la redención
La trayectoria de Pogba en el Mónaco llega tras unos años turbulentos, que incluyen la rescisión de su contrato con la Juventus y una larga suspensión por dopaje. Su debut con el equipo francés en noviembre fue su primera aparición en más de 800 días, por lo que sus posteriores lesiones resultaron aún más difíciles de asimilar. El club vigila su recuperación de los problemas en muslo, pantorrilla y tobillo que ya le marginaron la temporada pasada.
Tendrá más oportunidades de demostrar su valía en los próximos días, durante la pretemporada del Mónaco. La plantilla se enfrentará al Sporting CP en un amistoso la semana que viene, otra plataforma mediática para el centrocampista.
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