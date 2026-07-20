La temporada de debut de Tom Bischof en el FC Bayern, en general satisfactoria, terminó en decepción. Tras jugar más partidos de lo esperado y ganar su primer doblete, Bischof soñaba con ir al Mundial. Sin embargo, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, finalmente no lo convocó.
Traducido por
¡Hay dos factores a su favor! ¿Será ahora uno de los fichajes del pasado verano del FC Bayern el gran triunfador?
Su exclusión generó debate y, en retrospectiva, parece aún más cuestionable. Con sus cualidades, Bischof podría haber aportado más a la selección que algunos de los jugadores convocados. La temporada pasada demostró en el Bayern que defiende bien por izquierda o derecha. Quizá, con él, Nagelsmann habría pasado a Kimmich al centro. Es solo una especulación.
- Getty Images
FC Bayern: Tom Bischof, en óptima forma para el inicio de los entrenamientos.
Mientras sus compañeros de la selección alemana del Bayern decepcionaban en el Mundial y caían en dieciseisavos ante Paraguay, Bischof se tomaba largas vacaciones. El día antes de la derrota ante Paraguay celebró su 21.º cumpleaños. Se ha preparado para la nueva temporada con entrenamientos individuales en Marbella (España), y ha compartido imágenes de ello en las redes sociales. En el inicio oficial de los entrenamientos este lunes en la Säbener Straße, es probable que Bischof se presente en plena forma. Con ello, supone una excepción notable.
Dieciocho jugadores del Bayern participaron en el Mundial. Los internacionales alemanes, incluido el “portero de entrenamiento” Jonas Urbig, se incorporarán el 27 de julio, en el inicio de la concentración en el lago Tegernsee, y requerirán recuperación física y psicológica tras la eliminación. Jamal Musiala se sometió a una pequeña intervención quirúrgica tras el Mundial y tampoco viajará a Asia (1-8 de agosto).
Michael Olise, Dayot Upamecano y Harry Kane, que jugaron el partido por el tercer puesto el sábado, tampoco viajarán a Asia. Lo mismo ocurre con el fichaje Ismael Saibari, aún sin ritmo, y con Alphonso Davies, Lennart Karl y Serge Gnabry, estos dos últimos recuperándose de sus lesiones.
- Getty Images Sport
Tom Bischof será, a partir de ahora, el primer suplente de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic.
Bischof es el único jugador de campo consolidado del Bayern que inicia la pretemporada sin haber jugado el Mundial ni sufrir lesiones, y ya figura en los planes para la próxima temporada. Su situación, sumada a la evolución de la plantilla, alimenta el optimismo.
Con la salida gratuita de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, más la cesión de Noel Aseko al Eintracht de Fráncfort tras su regreso, el mediocampo se ha quedado sin refuerzos externos. De momento, Bischof es el primer recambio de la pareja titular, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic. Incluso podría disputarle la titularidad a Pavlovic, quien decepcionó en el Mundial. Para subrayar su nuevo estatus, Bischof ha recibido el dorsal 8 de Goretzka; la temporada pasada llevaba el 20.
El cuarto puesto de “seis” lo ocupará el senegalés de 18 años Bara Sapoko Ndiaye, aunque aún no se ha oficializado su fichaje tras la cesión. De ser necesario, el polivalente Konrad Laimer también podría ayudar.
- Getty Images
Tom Bischof sigue los pasos de Joshua Kimmich
Bischof, que brilló en Hoffenheim, tendrá ahora muchos minutos en su posición natural. En su primera temporada en el Bayern, con gran competencia en el centro del campo, jugó 1.655 minutos, pero solo 271 en esa demarcación.
Con las bajas en el doble seis, el club fichó a otro lateral, Nathaniel Brown, lo que confirma que Bischof está destinado al centro del campo. Así sigue los pasos de Joshua Kimmich.
Este jugador, ahora de 31 años, llegó joven al Bayern y, tras brillar como lateral, se consolidó en el centro. Hoy es titular indiscutible en la doble seis y vicecapitán. «La situación de Tom me recuerda a la mía de hace once años», dijo Kimmich en primavera. Quizá pronto aún más.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias