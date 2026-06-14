5 de julio de 2024, Neckarstadion de Stuttgart. El cabezazo de Mikel Merino en la prórroga eliminó a Alemania en cuartos de la Eurocopa. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, admitió: «Duele saber que tendremos que esperar dos años para ser campeones del mundo». Y añadió sonriendo: «Os gusta esta frase, se os abren los ojos como platos, ¡qué locura!».
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Hay dos ejemplos que animan: el audaz anuncio de Julian Nagelsmann sobre el Mundial podría hacerse realidad
A pesar de la decepción, con esa frase, muy citada desde entonces, miró enseguida al futuro. En su momento, la declaración fue bien recibida por la mayoría de aficionados y expertos. Tras el torneo anterior, no sonaba descabellada.
Nagelsmann había asumido el mando de la selección alemana en otoño de 2023, reemplazando al desafortunado Hansi Flick, y había desatado una euforia no vista desde la Eurocopa de 2016. Tras tres torneos fallidos, el equipo y los aficionados se reencontraron en la Eurocopa casera. La dramática eliminación ante la futura campeona, España, conmovió al país y despertó la esperanza.
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Selección alemana: los dos factores que empañaron el ambiente en 2025
Gracias a victorias espectaculares en la Liga de Naciones contra Países Bajos, Hungría y Bosnia-Herzegovina, la euforia llegó al día a día de la selección. En marzo de 2025, Alemania eliminó a Italia en cuartos y organizó la Final Four.
Tras las buenas sensaciones del año anterior, se vendió como una «mini Eurocopa en casa», pero no se generó el mismo ambiente positivo que en 2024. Alemania perdió con merecimiento ante Portugal y Francia y cerró el torneo en cuarta y última posición. Entonces quedó claro lo lejos que está la selección alemana de la élite mundial.
En septiembre de 2025 llegó un golpe mayor: el 0-2 ante Eslovaquia en el debut de la eliminatoria mundialista. De pronto, la preocupación pasó de ganar un título en Norteamérica a lograr la clasificación. Tras ese tropiezo, la popularidad de Nagelsmann cayó entre aficionados, expertos y Uli Hoeneß.
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Las polémicas declaraciones y decisiones de Julian Nagelsmann
Su enérgico estilo de comunicación dejó de percibirse como refrescante y pasó a verse como egocéntrico. Además, Nagelsmann sorprendió con declaraciones cuestionables o incluso falsas, como las referentes a los minutos de Aleksandar Pavlovic, el juego aéreo de Leon Goretzka o el puesto ideal de Felix Nmecha. Prometió a Joshua Kimmich un lugar en el centro del campo, pero cambió de opinión tras solo dos partidos.
Sus críticas detalladas a varios jugadores en la entrevista con la revista Kicker en marzo generaron debates innecesarios. Poco después, el foco se centró en el regreso de Manuel Neuer, de 40 años, que todos negaron en un principio, pero que finalmente se concretó. Deportivamente puede justificarse, pese a las dudas sobre su estado físico, pero la comunicación y el trato hacia el portero interino Oliver Baumann fueron, cuando menos, desafortunados. Lo mismo ocurrió con la insustancial intervención de Nagelsmann en el programa Aktuelles Sportstudio de laZDF poco antes de anunciar la convocatoria.
En la pretemporada se lesionó la joven promesa Lennart Karl. En lugar de llamar al delantero Said El Mala, igualmente prometedor, el seleccionador convocó al centrocampista Assan Ouedraogo. Semanas de explicaciones no han hecho más que alargar la crisis.
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Alemania comienza el Mundial con nueve victorias consecutivas
Pese a los problemas internos, Alemania ha ganado los nueve partidos desde la derrota 0-2 ante Eslovaquia en septiembre. Nunca había llegado a un Mundial con una racha así. La clasificación se logró con autoridad y los cuatro amistosos de este año se ganaron, aunque el juego no siempre convenció y los rivales fueron de nivel medio.
Tras la Euro 2024 se marcharon Kroos y Gündogan, pero Nagelsmann ha dado minutos a jóvenes como Brown, mientras Schlotterbeck, Pavlovic y Nmecha se han hecho un hueco en el once.
Aun así, el núcleo se mantiene. Contra Curazao el domingo a las 19:00 probablemente salgan de inicio seis de los que jugaron ante España: Neuer, Kimmich, Tah, Sané, Musiala, Havertz y Wirtz. En el próximo Mundial, mucho dependerá de que los dos magos, Musiala y Wirtz, recuperen su mejor forma.
Para las casas de apuestas, la selección alemana es solo una de las menos favoritas
La declaración de Nagelsmann sobre ganar el título parece hoy menos realista que tras la eliminación en la Eurocopa ante España. «Ahora no siento que estemos entre los principales favoritos. Seamos sinceros», admitió Leon Goretzka, ausente de la convocatoria de 2024. «Igual es lógico que, como nación futbolística, se nos exija mucho».
Para las casas de apuestas, Alemania es solo una outsider en la lucha por el título: la cuota para un triunfo es de 1 a 15. España es la gran favorita, seguida de Francia (posible rival en octavos), Inglaterra, Portugal, Brasil y Argentina.
Al menos ahora hay opciones de que se genere rápido una dinámica positiva. En los Mundiales de 2018 y 2022, la selección sufrió presión desde el principio tras perder contra México y Japón. Esta vez debutará ante el que, para las casas de apuestas, es el equipo más débil del torneo: Curazao.
En casa, en la Euro 2020, Alemania inició con un 5-1 sobre Escocia; en el Mundial 2002, tras el 8-0 contra Arabia Saudí, llegó a la final.