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«Hay cierta tensión»: Frank Lampard admite que los jugadores del Coventry sufren presión por la lucha por el ascenso a la Premier League
El Coventry pierde la oportunidad de asegurar oficialmente el ascenso
El sábado, el Coventry, que sabía que ascendería si ganaba y el Middlesbrough no, recibió al Sheffield Wednesday, ya descendido y con puntuación negativa por deducciones. El partido terminó 0-0, pero la derrota del Boro 1-0 ante Portsmouth en el descuento virtualmente asegura el ascenso de los Sky Blues, que ya pueden planificar su regreso a la Premier League.
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Lampard se muestra cauteloso ante la presión que sufren los jugadores
Tras el empate del Coventry y antes de la inesperada derrota del Middlesbrough, Lampard admitió que la presión de las expectativas afectó a sus jugadores, mientras que el Sheffield Wednesday jugó sin presión.
«Hay tensión y muchos jugadores viven esto por primera vez», admitió.
La presión de lograrlo quizá influyó. No ganar pese a crear ocasiones claras resulta frustrante.
Creamos lo suficiente para ganar, pero no lo logramos y hay que reconocer el mérito del rival. Cuando un equipo no tiene nada que ganar, tampoco tiene nada que perder. Tienen un entrenador muy motivado que hace bien su trabajo, así que siempre iban a ponérnoslo difícil.
No pudimos romper el empate pese a la posesión, los centros y las ocasiones.
Normalmente marcamos y ganamos aquí, así que debemos mantener la perspectiva. Sobre todo por los jugadores, que sienten la presión y quieren liberarse con el resultado. Ahora toca pensar en el siguiente partido».
La espera del Coventry para volver a la Premier League está a punto de terminar
El Coventry descendió de la Premier League en 2001 y no ha regresado. Desde entonces, dejó su histórico Highfield Road y, tras dos abandonos del CBS Stadium, llegó a jugar en la cuarta división inglesa.
En 2023 rozaron el ascenso tras llegar a la final de los play-offs y perder contra el Luton Town en los penaltis. La temporada pasada, Lampard reemplazó a Mark Robins y volvió a llevar al equipo a los play-offs, aunque el Sunderland les eliminó en semifinales.
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¿Cuándo podrá ascender el Coventry?
El Coventry de Lampard visita el viernes al Blackburn Rovers. Un empate le basta para asegurar la permanencia en la Premier League y mantiene 10 puntos de ventaja sobre el Ipswich Town, que tiene dos partidos menos en la lucha por el título de la Championship.