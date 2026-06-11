¡Hay algo que huele muy mal en este asunto del Real Madrid! ¿Quién ganará al final en este tira y afloja por el delantero del Atlético, Julián Álvarez?

Resulta evidente que algo huele mal en este asunto. El Real Madrid, que lleva dos temporadas sin títulos, necesita muchas cosas, pero no otro delantero. Además, no extraña que el Atlético rechace la oferta por el argentino, quien desde su llegada en 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros ha marcado 49 goles y dado 17 asistencias en 106 partidos oficiales, y al que no quieren dejar marchar bajo ningún concepto.

Además, el Barcelona, que buscaba un recambio para Lewandowski, ya preparó en mayo una oferta de unos 100 millones.

Tras la oferta pública del Madrid, rechazada, el valor del jugador de 26 años se dispara. Para salvar las apariencias, el Atlético ya no puede vender a Álvarez, con contrato hasta 2030 y cláusula de 500 millones, por menos de esa cifra.