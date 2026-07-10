Según Fabrizio Romano en Caught Offside, los catalanes están dispuestos a «apostarlo todo» por el jugador que ha sido once veces internacional con Alemania. «Adeyemi está a punto de fichar», afirma el experto italiano en fichajes.
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¿Hay acuerdo entre el Barcelona y el BVB? Surgen nuevos detalles sobre la negociación por Karim Adeyemi
Según Romano, Barcelona y el jugador de 24 años ya han acordado su fichaje, con el visto bueno del técnico Hansi Flick.
Los blaugranas ven en Adeyemi «también un potencial económico. El contrato está cerrado, es un contrato de cinco años. Adeyemi quiere ir a Barcelona. No está negociando con ningún otro club».
Sin embargo, los clubes aún deben acordar el traspaso. Sky informa que el BVB rechazó una primera oferta de 20 millones de euros y mantiene su petición de 40 millones.
Según Ruhr Nachrichten, esa cifra es “difícil o imposible” para el Dortmund, así que se baraja un intercambio de jugadores: si el Barça no llega a los 40 millones, podría incluir a un futbolista en la operación. Se menciona a Roony Bardghji, Héctor Fort y Marc Casado como posibles candidatos.
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El tira y afloja por el fichaje de Karim Adeyemi: ¿llegarán a un acuerdo el Barcelona y el BVB?
Sky informó el viernes por la noche de otra opción: el Barça pagaría 22 millones de euros al Borussia Dortmund y añadiría 9 millones en bonificaciones accesibles. Ya habría acuerdo.
Según Bild, las negociaciones para extender el contrato más allá de 2027 están “condenadas al fracaso”, pues un “abismo” separa a Dortmund y a Adeyemi, representado ahora por Jorge Mendes. Adeyemi, que cobra unos 6,5 millones al año, pedía más de diez millones y una cláusula de rescisión.
Sin embargo, el BVB no parece dispuesto a aceptarlas, sobre todo por la irregularidad de su rendimiento. Según Ruhr Nachrichten, en las últimas semanas ha habido malestar en la directiva del Dortmund porque las negociaciones con el jugador se han estancado.
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