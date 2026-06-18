Jens Petter Hauge, delantero de Noruega, ha hablado en La Gazzetta dello Sport sobre el Milan, al que está muy vinculado: «Lo he seguido y me da pena ver al Milan fuera de la Liga de Campeones otra vez. Por su historia y prestigio, debe estar en la Champions y pelear el título cada año. La última jornada fue una decepción, la clasificación estaba cerca, pero el Milan se levantará».



